مروان محسن: الجمهور يبالغ في نقدي والأمور أصبحت أكثر "بجاحة"

مهاجم الأهلي يتحدث عن الانتقادات الموجهة له من جانب الجماهير.

أبدى مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي استيائه، من الانتقادات التي وجهت له خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يركز في تدريباته فقط، دون النظر لأي انتقاد يصل له.

محسن قال خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت: "الانتقادات الموجهة لي مؤخرًا، زادت عن حدها، والأمر أصبح خارج السيطرة".

مهاجم الأهلي تابع: "لا أعرف ماذا يريد الناس التي توجه لي تلك الانتقادات، الاستوديوهات التحليلية عبر القنوات الفضائية دخلت على الخط أيضًا، ولكني لن أرد على أحد لكي لا أعطيهم أكبر من حجمهم".

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مروان محسن أردف: "الجمهور يبالغ كثيرًا في الانتقادات، والأمر أصبح أكثر (بجاحة)، ولكنني أثق بأن الله سيخرجني من هذه الظروف مثلما وضعني فيها".

وواصل: "أتعرض للكثير من الانتقادات عندما أبتعد عن التسجيل، ولعبت مع الكثير من المدربين سواء الأجانب أو المحليين، ولكن هناك توفيقًا أو عدم التوفيق".

وتحدث محسن عن إهدار الفرص، حيث قال: "المدرب رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، يريد مني أشيئًا فنية أنفذها داخل الملعب، وأريد التواجد داخل منطقة الـ18 لأن الفرصة ستكون أكبر للتسجيل".

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واستطرد قائلًا: "فايلر مدير فني مميز ويتعامل معنا من أجل التتويج بجميع البطولات التي يشارك فيها الأهلي".

واختتم محسن تصريحاته قائلًا: "أحترم النقد البناء وأستفيد منه، ولكن ما دون ذلك لا ألتفت إليه".

وغاب مروان محسن عن تسجيل الأهداف خلال الأيام الماضية، وهو جعل الجماهير تنتقده بشدة، وهو ما أثار استياء محسن.