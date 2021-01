برشلونة ضد ويسكا: مباشر لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

48' ويسكا يحاول أن يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل، ويحاول الضغط على برشلونة في نصف ملعب الأخير

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف سجله دي يونج

42' ركلة حرة أخرى مباشرة من ميسي ولكنها تعلو القائم هذه المرة

40' خطيررررررررة ميسي كاد أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس ويسكا يتصدى لها ببراعة

38' عرضية من ويسكا على الجهة اليمنى، أخرجها برشلونة لضربة ركنية، ولكنها مرت بسلام على دفاع الضيوف

35' محاولات مستمرة لبرشلونة لإحراز الهدف الثاني

31 فرصة أخرى خطيرة من برشلونة، برايثوايت يدير جسده بشكل رائع برغم الرقابة اللصيقة ويسدد الكرة ولكن الدفاع يتصدى لها، ليحرم برشلونة من الهدف الثاني

30' مرور نصف ساعة على المباراة والنتيجة لازالت تقدم برشلونة بهدف نظيف سجله فرينكي دي يونج

