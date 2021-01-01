برشلونة ضد ويسكا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ويسكا وبرشلونة والتي تقام بملعب ألكوراز لحساب الجولة السابعة عشر من الدوري الإسباني

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48' ويسكا يحاول أن يبدأ الشوط الثاني بشكل أفضل، ويحاول الضغط على برشلونة في نصف ملعب الأخير

انطلاق الشوط الثاني من المباراة

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نهاية الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف سجله دي يونج

42' ركلة حرة أخرى مباشرة من ميسي ولكنها تعلو القائم هذه المرة

40' خطيررررررررة ميسي كاد أن يضيف الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء ولكن حارس ويسكا يتصدى لها ببراعة

38' عرضية من ويسكا على الجهة اليمنى، أخرجها برشلونة لضربة ركنية، ولكنها مرت بسلام على دفاع الضيوف

35' محاولات مستمرة لبرشلونة لإحراز الهدف الثاني

31 فرصة أخرى خطيرة من برشلونة، برايثوايت يدير جسده بشكل رائع برغم الرقابة اللصيقة ويسدد الكرة ولكن الدفاع يتصدى لها، ليحرم برشلونة من الهدف الثاني

30' مرور نصف ساعة على المباراة والنتيجة لازالت تقدم برشلونة بهدف نظيف سجله فرينكي دي يونج

What an assist from Messi for De Jong’s goal to put in the lead 🔥 pic.twitter.com/c8EkN92374 — MessiTeam (@Lionel10Team) January 3, 2021

27' جوووووووووووووووووووووووووووووووووول، فرينكي دي يونج يحرز الهدف الأول لبرشلونة، بعد أن تحرك الهولندي بشكل رائع في منطقة الجزاء واستغل تمريرة رائعة من ليونيل ميسي من الجهة اليسرى ليسددها في الشباك بكل سهولة

26' تمريرة بينية رائعة من ميسي ولكن دفاع ويسكا يخرجها قبل أن تصل إلى ديمبيلي

24' برشلونة يواصل صناعة الفرص من على الطرف الأيسر، دفاع ويسكا يشتت عرضية بيدري التي عادت إلى ألبا وسددها في الشباك الخارجية

21' برشلونة يواصل إهدار الفرص، هذه المرة من بيدري، بعد أن ارسل له ديمبيلي عرضية رائعة، ليلعبها الإسباني الشاب برأسه ولكن الكرة كانت عالية !

18' خطيررررررررررة جدًا من برشلونة، هجمة مرتدة سريعة تصل إلى بيدري على الطرف الأيمن داخل منطقة جزاء ويسكا الذي يمررها لديمبيلي قبل أن يسددها وترتطم بالدفاع وتخرج لضربة ركنية

15' كرة عالية تعود بالخطأ من بوسكيتس تجبر تير شتيجن على المخاطرة وإخراجها برأسه، وتمر بسلام على برشلونة

13' تسديدة من ديمبيلي من الجهة اليسرى ولكن الكرة عالية جدًا عن مرمى ويسكا

11' تمريرات متبادلة بين ميسي وآلبا، وعرضية أخرى من الإسباني ولكنها لا تجد من يلمسها في منطقة جزاء ويسكا

9' برشلونة يواصل اختراق الجهة اليمنى لويسكا، عرضية آخرى من آلبا تأتي إلى ميسي على أقصى الجهة اليمنى، ولكنه يسددها برعونة خارج المرمى

7' خطيررررررررة لبرشلونة، فرصة الهدف الأول تضيع.. عرضية من الجهة اليسرى عن طريق آلبا ترتطم بدفاع ويسكا، تصل لبرايثوايت الذي يفشل في أن يلمس الكرة قبل أن يلحق بها بيدري أخيرًا ويسددها ولكن الحارس يتصدى لها

5' عرضية من ليونيل ميسي -الذي يميل للجهة اليسرى قليلًا- تجاه برايثوايت ولكن دفاع ويسكا يخرج الكرة بسهولة

3' خطأ على ديمبيلي، لازال برشلونة يحاول تهديد مرمى ويسكا للمرة الأولى في المباراة

1' بداية المباراة

مباراة اليوم ستشهد عودة ميسي للمشاركة أساسيًا بعد أن غاب في المباريات السابقة للإصابة، ومن المنتظر أن يسجل ظهوره رقم 500 بقميص العملاق الكتالوني

تشكيل ويسكا

يبدأ المدرب ميغال سانشيز بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-4-2

ألفارو فيرنانديز

خورخي بوليدو - بابلو إينسوا - ديميتريس سيوفاس - خافيير جالان

خايمي سيواني - ميكيل ريكو - بيدرو موسكيرا

خافي أونتيفيروس - رافا مير - سيرجيو جوميز

تشكيل برشلونة

يبدأ المدرب رونالد كومان بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

أندريه تير شتيجن

خوردي آلبا - كليمون لونجليه - رونالد أراخو - سيرجينو ديست

بيدري - سيرجيو بوسكيتس- فرينكي دي يونج

عثمان ديمبيلي -مارتين برايثوايت - ليونيل ميسي

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في المقابل سيدخل فريق ويسكا اللقاء وهو متذيل الترتيب برصيد 12 فقط، حيث سيسعى الفريق للفوز للاقتراب من مراكز النجاة والتي يتواجد إلتشي في أقربها برصيد 16 نقطة.

يحتل برشلونة المركز السادس برصيد 25 نقطة من 15 مباراة متخلفًا عن أتلتيكو مدريد الذي يتوجد في الصدارة بفارق 13 نقطة بالتمام والكمال وعن ريال مدريد بحوالي 11 نقطة ولكن الملكي لعب مباراتين أكثر من غريمه الكتالوني، لذا لا يوجد أي مجال إطلاقًا للبلاوجرانا لفقد المزيد من النقاط إذا أراد الحفاظ على حظوظه في المنافسة والتي تعتبر ضعيفة نوعًا حتى الآن.

أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – للمواجهة المرتقبة بين برشلونة ضد ويسكا في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري الإسباني.