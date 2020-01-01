وودوارد: مانشستر يونايتد يدعم سولشاير ووظيفته في أمان

مع طرح اسم ماوريسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام السابق المدير الرياضي لمانشستر يونايتد يؤكد الثقة في سولشاير

قال إد وودوارد المدير الرياضي لمانشستر يونايتد إن النادي يدعم المدير الفني أولي جونار سولشاير ويثق في قدراته ولا يفكر في رحيله.

وكان سولشاير قد أصبح محل شك خاصة مع انطلاقة الموسم الحالي المتواضعة ووجود ماوريسيو بوتشيتينو بلا عمل في الوقت الحالي.

مانشستر يونايتد يحتل المركز الرابع عشر على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي وتعرض لخسارة أوروبية الأسبوع الماضي أمام باشاك شهير التركي.

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وحول ذلك، نفى إد وودوارد المدير الرياضي لمانشستر يونايتد أن يكون ذلك الوضع تمهيدًا لاحتمالية رحيل المدير الفني النرويجي عن الشياطين الحمر.

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وأضاف: "على أرض الملعب لا يزال هناك عمل شاق لتحقيق قدر أكبر من الاتساق، ولكننا نظل ملتزمين تمامًا بالمسار الإيجابي الذي نسير فيه تحت قيادة أولي مع استمرار الفريق في التطور"

وتابع: "نفتقد اللعب أمام جماهيرنا والتي تعتبر الداعم الأول للنادي، ونعمل بجد مع هيئاتنا الإدارية والسلطات ذات الصلة لضمان عودة المشجعين بأمان في أقرب وقت ممكن"

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مانشستر يونايتد سيواجهون وست بروميتش على أرضهم في مباراتهم المقبلة قبل المباريات الصعبة في ساوثامبتون ووست هام، مواجهتان ستكونان في غاية الصعوبة حيث يأتيان بين مواجهات دوري أبطال أوروبا ضد إسطنبول باشاك شهير وباريس سان جيرمان ولايبزيج.