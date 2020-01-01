تقارير .. مانشستر يبدأ مفاوضات عودة رونالدو

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تحدثت أنباء قادمة من إنجلترا والبرتغال عن محادثات سرية بين مانشستر يونايتد ونجمه السابق ولاعب يوفنتوس الحالي كريستيانو رونالدو من أجل العودة إلى صفوفه.

رونالدو لعب في أولى تجاربه الاحترافية رفقة يونايتد حتى عام 2009 عندما دفع ريال مدريد 94 مليون يورو للحصول على خدماته.

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وقال "أليكس مارتين"، الصحفي بشبكة "ESPN" إن مصادره في مانشستر وبورتو أكدت له وجود محادثات بين اللاعب وناديه السابق لاستطلاع رأيه بخصوص العودة.

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وأضاف مارتين أن الحديث يدور بخصوص الموسم المقبل، وأن اللاعب البرتغالي لا يمانع الأمر ويحلله بالوقت الراهن.

وقال الصحفي ذائع الصيت إن يوفنتوس لن يعارض الصفقة، وقد يتفاوض بخصوص رحيل نجمه إذا طلب الأخير الأمر.

وسائل الإعلام الإيطالية في الأيام الماضية طرحت فرضية استغناء السيدة العجوز عن النجم البرتغالي، وسط ارتباطه بالانضمام إلى باريس سان جيرمان.

رونالدو شارك مساء البارحة في انتصار بلاده البرتغال على أندورا ودياً بسباعية نظيفة، وسجل هدفاً في المباراة.