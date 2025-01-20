وهم بارتوميو.. الكشف عن حلم ميسي "الضائع" لتعويض رحيل نيمار عن برشلونة

ماذا حدث؟

كشف تقرير صحفي إسباني عن رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تعاقد برشلونة مع زميله بالمنتخب أنخيل دي ماريا عام 2017.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية: "في ذلك الوقت، خسر برشلونة نجمه البرازيلي نيمار جونيور، الذي انضم إلى باريس سان جيرمان، بعد دفع قيمة شرطه الجزائي البالغة 222 مليون يورو".

ولجأ برشلونة بسرعة إلى سوق الانتقالات، حيث تعاقد مع عثمان ديمبلي مقابل 105 ملايين يورو من بوروسيا دورتموند.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت: "سان جيرمان كان عليه أن يُظهر امتثاله لقواعد اللعب المالي النظيف، فوضع لافتة (قابل للبيع) على الثنائي لوكاس مورا ودي ماريا، الذي قُدر سعره بحوالي 60 مليون يورو".

وأوضحت: "ضغط ميسي قدر استطاعته على بارتوميو (رئيس برشلونة)، حيث كان يعرف القيمة الكروية لدي ماريا، وهو لاعب كرة قدم ثابت كان بإمكانه إعادة بناء ثلاثي الهجوم".

وواصلت: "كانت هناك آمال، لكن مع مرور الوقت كشف أن كل شيء، مثل تلك العودة المحتملة لنيمار في 2019، كان وهميًا".

وختمت: "إدارة بارتوميو نقلت رواية مفادها أنهم لن يدفعوا أكثر من 25 مليون يورو، لتتعرقل الصفقة ويفشل دي ماريا في اللعب إلى جانب ميسي في برشلونة".