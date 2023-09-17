وهل يخفى عشق النصر؟ .. العالمي وكريستيانو رونالدو يرافقان مغربي وسط أزمة زلزال الخور

من وسط المعاناة، تظهر لفتات عشق الأندية فبعد ريال مدريد، حان دور النصر..

SHAHID

لأن عشق كرة القدم لا يرتبط بزمان ولا مكان، ولأنها متنفس الشعوب الأول، أظهر أحد المشجعين المغربيين دعمه لنادي النصر السعودي وقائده كريستيانو رونالدو، وسط الحديث عن أزمة زلزال الخور.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في ليل التاسع من سبتمبر الجاري ضرب زلزال بقوة 6.8-7 ريختر المملكة المغربية، أسفر عن دمار كبير في مدينة مراكش، وتحديدًا إقليم الحوز، وآلاف الضحايا والمصابين.

واستمرت أعمال انتشار الضحايا وبعض الأحياء والمصابين من تحت الأنقاض طوال الأسبوع الماضي، حتى بدأت أعمال إعادة البناء من جديد للإقليم وما حوله، واستغل أحدهم التغطية الإعلامية الواسعة للحديث ليعرب عن عشقه للعالمي وصاروخ ماديرا.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

بينما كان مراسل قناة "الحدث" في المغرب يلقي تقريره اليومي على المشاهدين، ظهر من خلفه مشجع يرتدي قميص صاروخ ماديرا مع النصر، مقبلًا شعاره.

وطالبت الحسابات الجماهيرية النصراوية إدارة النادي برئاسة مسلي آل معمر، بالتواصل مع المشجع لتكريمه على عشقه للنادي.

يذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني كان قد قام قبل أيام بتكريم أحد الأطفال المغاربة، الذي ظهر عقب الزلزال مرتديًا قميص النادي، وقام بإلحاقه بأكاديميته الخاصة، بعدما فقد خمسة من أفراد عائلته جراء الزلزال.

SHAHID