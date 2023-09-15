فقد عائلته في الزلزال .. ريال مدريد يعثر على الطفل المغربي ويضمه لأكاديميته

مقابلة تلفزيونية لمست قلوب العالم

خطوة رائعة قام بها نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما تضامن مع الطفل المغربي الذي فقد خمسة من أفراد عائلته في زلزال مراكش.

عبد الرحيم وحيدة البالغ من العمر 14 سنة يعشق ريال مدريد، وكان يرتدي قميص النادي الإسباني واستخدمه لمسح الدموع من عينيه في مقابلة تلفزيونية ظهر فيها للحديث عن تجربته المروعة مع زلزال المغرب.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن ريال مدريد طلب من قناة العربية التي أجرت هذه المقابلة رقم هاتف للتواصل مع عم هذا الطفل من أجل تحديد مكانه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتوقف الأمرعند ذلك بل قررت إدارة ريال مساعدة الصبي المغربي من خلال دمجه في أكاديمية النادي لممارسة كرة القدم ومواصلة الدراسة في نفس التوقيت.

وكان عبد الرحيم قد أوضح في مقابلته مع قناة العربية، أنه يريد تحقيق حلم والده في إنهاء تعليمه ليصبح مدرسًا أو طبيبًا في المستقبل.

يذكر أن والد عبد الرحيم وأمه وشقيقيه وجده انضموا إلى أكثر من 2900 شخص قتلوا في الزلزال الذي وقع في المغرب وبلغت قوته 6.8 درجة بمقياس ريختر.