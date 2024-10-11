بعد واقعة "لا تفهم كرة قدم" .. وليد الفراج ساخرًا من علي لاجامي: "يُشاهد مباراة أخرى"!

علي لاجامي رفض انتقاد أحد المراسلين

سخر الإعلامي وليد الفراج من علي لاجامي، مدافع المنتخب السعودي، بعد تهكم الأخير على أحد المراسلين عقب الهزيمة على يد اليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ورفض لاجامي وصف مراسل قناة "الكاس" القطرية بأن المنتخب السعودي لم يقدم مستوى جيدًا أمام اليابان، وأنه لا يوجد شراسة، ليُنهي اللقاء قائلًا: "أنت لا تفهم كرة القدم".

وعلق الفراج على الواقعة عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "علي لاجامي طالع في تصريح بعد المباراة يناقش المراسل ويقول له كنا جيدين، واليابان تركز على الهجمات المرتدة، لا أعرف هل يشاهد مباراة أخرى أم ماذا؟".

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وأضاف: "المشكلة أن اللاعب خرج من المباراة وهو يشعر بالرضا عن مستواه ومستوى المنتخب، والفريق مُحبِط للمشجع والمتابع، والمنظومة الرياضية السعودية والآمال المبني عليها بعيد جدًا عن هذا المنتخب".

وتلقى الأخضر الهزيمة على يد اليابان بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة ضمن التصفيات المؤهلة إلى المونديال الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.