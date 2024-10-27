"الله يصلحك" .. وليد الفراج يجدد سخريته من سفيان رحيمي مستشهدًا بلقطة من الدوري الإماراتي

تهكم جديد من الإعلامي السعودي على النجم المغربي!

جدد الإعلامي الرياضي وليد الفراج سخريته من النجم المغربي سفيان رحيمي؛ مهاجم العين الإماراتي، لكن هذه المرة ليس بسبب الهلال، إنما من وراء لقطة بالدوري الإماراتي.

الإعلامي السعودي كان قد سخر من المغربي قبل أيام قليلة بعد نجاحه في إحراز "هاتريك" في مرمى الهلال، أحدهم من ضربة جزاء، متهمًا إياه بالتمثيل على الحكام.الإعلامي السعودي كان قد سخر من المغربي قبل أيام قليلة بعد نجاحه في إحراز "هاتريك" في مرمى الهلال، أحدهم من ضربة جزاء، متهمًا إياه بالتمثيل على الحكام.

أما هذه المرة فقد عرض الفراج لقطة لرحيمي من مواجهة الوحدة، في الجولة الخامسة من الموسم الجاري بالدوري الإماراتي، والتي شهدت تحصله على الكارت الأصفر، بداعي التمثيل على حدود منطقة الجزاء.

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وعلق الفراج على اللقطة عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فكتب: "ما قلت لكم .. مستقبله باهر بعد كرة القدم .. الله يصلحنا ويصلحك يا كابتن".

يذكر أن الهلال السعودي كان قد حقق فوزًا صعبًا أمام العين قبل أيام، بخماسية مقابل أربعة أهداف، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وقع خلالها رحيمي على ثلاثة أهداف.