"على سفيان رحيمي أن يخفف دراما!" .. وليد الفراج يستفز العين ويقلل من اللاعبين السعوديين دفاعًا عن نجم الهلال

"الزعيم واحد فقط والبقية تفاصيل" .. وغيرها من التصريحات الرنانة التي أطلقها الفراج عقب ديربي العين والهلال..

مقدمة قوية بدأ بها الإعلامي الرياضي السعودي وليد الفراج حلقته ليلة أمس الإثنين، بعد ثأر الهلال من العين الإماراتي، مستفزًا الأخير ومؤكدًا أن هناك زعيم واحد فقط للقارة الآسيوية.

الزعيم السعودي حقق الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره الإماراتي بخماسية مقابل أربعة أهداف، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

ذاك الفوز جاء ثأرًا من العين بعدما أطاح بالهلال من دور نصف النهائي بالنسخة الماضية من البطولة القارية بالفوز (5-4) في مجموع مباريات الذهاب والإياب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "يوم جميل لكرة القدم السعودية في نخبة آسيا، يوم يعكس الفوارق الفنية الكبيرة بين الأندية السعودية ومحيطها الإقليمي وكبار القارة، الهلال والأهلي يتصدران الترتيب".

وأضاف: "مع احترامي وتقديري؛ كثير من الأندية العربية تستخدم لقب الزعيم والزعامة لا تتحمل إلا واحد، بالتالي مسألة أن الهلال ليس هو زعيم الأندية الآسيوية قضية جدلية لن نصل بها لنتيجة، لكن هناك زعيم واحد والبقية تفاصيل يطمحون .. يحاولون .. يسعون ويكسبون أحيانًا، لكن تظل الحقائق والحقائق مؤلمة، فهناك لغة الأرقام والتاريخ والجغرافيا، صعب تجاوز كل ذلك للذهاب لمماحكات جماهيرية".

ثم انتقل للحديث عن سفيان رحيمي؛ مهاجم البنفسجي، مطالبًا إياه بالتوقف عن التمثيل على الحكام..

"رحيمي لاعب رائع ويحدث الفارق ويخض أي مدافع ويربك منطقة الـ18 ومبدع فنيًا، لكن عنده مشكلة ألا وهي أن لاعب كرة القدم عليه بتخفيف الدراما، ورحيمي ممثل رائع، أتوقع أنه بالأمس أثناء صلاة العشاء دعى (اللهم أرزقني بضربة جزاء، اللهم وفقني أن أخرج أحد اللاعبين بالبطاقة الحمراء)، كان هذا هدفه بشكل واضح جدًا، عندما يرى اللون الأزرق؛ يتحول لبرشلونة أو للاعب يلعب في دوري أبطال أوروبا".

ولم يقف الفراج عند هذا الحد، بل لجأ للتقليل كذلك من لاعبي المنتخب السعودي دفاعًا عن سالم الدوسري؛ قائد الهلال وصاحب "هاتريك" في ديربي العين، رافضًا حملة الانتقادات التي تطال أداءه مع المنتخب السعودي مقارنة بما يقدمه مع الهلال.

الإعلامي السعودي اختتم: "توضيح بسيط علينا الاتفاق أن كرة القدم لعبة جماعية وليست تنس أرضي، بالتالي تحتاج لمجموعة تساعدك مهما كانت نجوميتك، ووضع كريستيانو رونالدو في النصر الدليل، وسالم في المنتخب يلعب بجوار الأسمري والمالكي وأيمن يحيى وعبدالله رديف وفراس البريكان، وفي الهلال يلعب بجوار نيفيش وسافيتش ومالكوم وميتروفيتش، أنا راضي ذمتكم!، واضح؟!".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الهلال للنقطة التاسعة (العلامة الكاملة) في صدارة جدول ترتيب مجموعة غرب، بينما تعقد موقف العين في المركز الـ11 (قبل الأخير) برصيد نقطة وحيدة بعد مرور ثلاث جولات.