وكيل ندومبيلي: يناسب نابولي وسعره يصل لـ80 مليون يورو

لاعب الوسط الفرنسي تألق بشكل لافت مع ليون هذا الموسم وحاز على إعجاب بعض كبار أوروبا

ألمح وكيل أعمال لاعب الوسط الفرنسي تانجوي ندومبيلي، بإمكانية انتقاله للعب في إيطاليا وبالتحديد مع نابولي.

ندومبيلي بدأ في الظهور بشكل أساسي مع ليون هذا الموسم، ودخل تشكيل المدرب ديديه ديشان لمنتخب فرنسا بعد تألقه.

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وسرعان ما أشارت التقارير لإمكانية رحيله إلى مانشستر سيتي أو اللعب في إيطاليا من خلال نابولي، بناء على رغبة المدرب كارلو أنشيلوتي.

وقال دورو إيفانيسفيتش وكيل أعمال اللاعب:"يقدم مستويات مبهرة جداً هذا الموسم، هو لاعب بوكس تو بوكس كلاسيكي، ويستطيع صناعة الفارق دفاعياً وهجومياً".

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وأضاف:"من الصعب جداً على ليون الوصول لمراحل متقدمة في دوري أبطال أوروبا لوجود العديد من الفرق القوية".

وتابع:"نابولي لم يهتم به من قبل ولكننا لا نعلم ما قد يحدث في المستقبل".

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وعن رأيه في إمكانية حدوث الصفقة:"نابولي فريق عظيم وكذلك كارلو أنشيلوتي، أعتبره واحداً من أفضل مدربي العالم ويستطيع تطوير ندومبيلي".

وفي نهاية حديثه أكد وكيل أعمال اللاعب، أن ليون سيطلب 80 مليون يورو للتخلي عن اللاعب، لكنه مبلغ قابل للتفاوض.