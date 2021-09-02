وكيل ماريانو: استمراره في ريال مدريد كلفه الكثير من المال

وكيل أعمال ماريانو يؤكد أن استمراره في ريال مدريد يكلفه الكثير من المال.

سيواصل المهاجم الدومينكاني ماريانو دياز مسيرته في صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، رغم أنه كان قريبًا للغاية من الانتقال إلى صفوف فالنسيا في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية.

ماريانو خرج بشكل كامل من خطط الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، ما جعل النادي الملكي يضعه في قائمة اللاعبين المغادرين.

وفي اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وافق ماريانو على عرض من نادي فالنسيا، وكان ريال مدريد راضيًا عن تلك الصفقة، قبل أن تنهار في نهاية المطاف.

دافيد أراندا وكيل أعمال ماريانو كشف في تصريحات لشبكة "cope" الإسبانية التفاصيل الخاصة بالصفقة، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى انهيار الصفقة.

وقال أراندا: "ماريانو كان على بعد خطوة واحدة من ملعب ميستايا، لكن هذا الخيار سقط أخيرًا".

وأضاف: "تم الاتفاق على صفقة رحيل ماريانو إلى فالنسيا، لكن العملية توقفت، كان الذهاب إلى فالنسيا هو الأفضل، والخيار الوحيد الذي قدره اللاعب".

أراندا علق كذلك على أمر مثير للدهشة، حين أكد أن استمرار ماريانو في ريال مدريد جعل اللاعب يخسر الكثير من المال.

وقال وكيل أعمال مهاجم ريال مدريد: "بقاء ماريانو في ريال مدريد جعله يخسر المال، في كل موسم كان لديه عروض يمكنه أن يتقاضى من خلالها أجرًا أكبر".

وتشير المصادر التي تشاور معها جول إلى أن عددًا من الأندية على رأسها رايو فاييكانو حاولت إقناع ماريانو بمغادرة ريال مدريد، لكن اللاعب لم يرغب في ذلك.

ويستمر تعاقد ماريانو مع ريال مدريد حتى يونيو 2023، ويتقاضى راتبًا بقيمة خمسة ملايين يورو في الموسم، وسيحاول النادي الملكي بكل تأكيد إيجاد مخرج له، سواء في يناير المقبل أو في نهاية الموسم.

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