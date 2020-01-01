وكيل لاعبين يعرض إدواردو على الأهلي وفلادان يحسم موقفه

اللاعب تم عرضه بالفعل على إدارة الأهلي

كشفت تقارير صحفية محلية عن عرض اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو من قبل أحد وكلاء اللاعبين على النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وقالت صحيفة الشرق الأوسط أن اللاعب تم عرضه بالفعل على إدارة الأهلي، عقب نهاية عقده مع الفريق الهلالي وعدم تجديد التعاقد.

وتأتي هذه التقارير بالتزامن مع تأكيد المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو رغبته في ضم لاعب أجنبي جديد بدلاً من إدواردو.

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صحيفة "الشرق الاوسط" قالت أن حسم هذا الأمر سيكون من مهام المدير الفني الصربي فلادان ميليوفيتش مدرب الفريق لتحديد مدى الاستفادة من خدمات اللاعب.

ومن المنتظر أن ينقل المدير الفني تقريره إلى إدارة الأهلي حسب احتياجاته الفنية قبل معرفة طلبات اللاعب المالية، حيث سيصبح حراً بنهاية الشهر الحالي ويحق له الانتقال إلى أي نادٍ.

وكانت تقارير قد تحدثت عن رغبة عددًا من الأندية البرازيلية وأخرى خارج السعودية في التعاقد مع اللاعب لما يمتلكه من مستويات فنيه مميزة.

وستكون إدارة الراقي مُجبرة للاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب الموجودين في القائمة التي تضم سبعة لاعبين أجانب وهم عمر السومة ودجانيني تفاريس والثنائي البرازيلي جوزيف دي سوزا ولوكاس ليما ويوسف بلايلي وألفيس ستاريش وماركو مارين.