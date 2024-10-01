"العائلة تضررت وسنتحرك قانونيًا" .. وكيل فهد المولد يحسم جدل حالة اللاعب بعد مزاعم باقديم

خرج عن صمته ليكشف الحقيقة بعد عديد الشائعات..

أعلن جراح الظفيري، وكيل أعمال النجم الدولي فهد المولد، جناح نادي الشباب ومنتخب السعودية الأول لكرة القدم، اتخاذ "إجراءات قانونية" ضد مروجي الشائعات، بشأن الحالة الصحية للاعب.

المولد البالغ من العمر 30 سنة، تعرض لحادث مؤسف دخل على إثره في "غيبوبة"؛ وذلك بعد سقوطه من شرفة منزله بالدور الثاني، في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ حيث تم نقله إلى أحد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض، من خلال طائرة "الإخلاء الطبي"، مع فتح تحقيق في الواقعة، لوجود شُبهة جنائية.

وفي هذا السياق.. كشف الظفيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن أن حالة المولد لا تزال مستقرة و"على التنفس الصناعي".

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وأضاف وكيل نجم نادي الشباب: "لاحظنا في الأيام الماضية، خروج شائعات متداولة تسببت بضرر على عائلة فهد.. تم اتخاذ الإجراء القانوني صباح اليوم".

ودعا جراح الظفيري في نهاية تغريدته، الله عز وجل بأن يشفي فهد المولد، وأن يرفع عنه البلاء الذي أصابه؛ مخاطبًا الجميع بالقول: "لا تنسونه من دعائكم".

وخلال الأيام الماضية تضاربت الأنباء بشأن حالة المولد الصحية؛ حيث زعم وكيله السابق فهد باقديم، بأنه تم رفع التنفس الصناعي عن اللاعب، الذي أصبح يتنفس بشكل طبيعي، بينما تداول آخرون شائعات بتعرض نجم نادي الشباب لـ"سكتة دماغية".