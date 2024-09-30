"فهد المولد في تحسن" .. وكيل نجم الشباب يسعد الجماهير بتطورات حالته الصحية بعد حادثة دبي!

بعد سقوطه من شرفة منزله بدبي ..

وجه فهد باقديم، وكيل أعمال فهد المولد، نجم الشباب والمنتخب السعودي، رسالة سعيدة إلى الجماهير، تتعلق بتطورات الحالة الصحية للمولد، بعد حادثة السقوط من شرفة منزله في إمارة دبي.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وتلقت الجماهير أنباءً مفجعة في الثاني عشر من سبتمبر الجاري، حول فهد المولد، بأنه تعرض للسقوط من شرفة منزله، في الطابق الثاني، بإمارة دبي، ليتم نقله على الفور إلى مستشفى راشد، فيما نجحت طائرة الإخلاء الطبي في نقل اللاعب إلى الرياض، حيث يتلقى العلاج في مدينة الملك عبد الله الطبية بالحرس الوطني، وذلك بعد أن ثبتت إصابته بكسور في الجمجمة والرقبة وأماكن متفرقة في الجسم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر باقديم رسالة، عبر حسابه على منصة (إكس)، قال فيها "الحمد لله تحسن بسيط، لله الفضل والمنة، تم إبعاد التنفس الصناعي وعودة التنفس الطبيعي، دعواتكم لفهد المولد بأن يلبسه الله الشفاء العاجل، وأن يضمد جراحه يا كريم".

GOAL

وتواجد المولد في دبي، عقب فراغه من المشاركة مع المنتخب السعودي، في مواجهة الصين، على ملعب داليان، والتي انتهت بفوز الأخضر بنتيجة (2-1)، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويلعب فهد المولد (30 عامًا) في صفوف فريق الشباب، منذ صيف 2022، فيما خاض اللاعب مباراتين فقط مع الليوث، منذ انطلاق الموسم الجاري من مسابقة دوري روشن، قبل تعرضه للحادث الأليم.