وكيل داني أولمو: لا أملك القدرة على إيقاف انتقاله لميلان

وكيل اللاعب داني أولمو ينفي محاولاته لإفشال صفقة انضمامه لميلان الإيطالي.

نفى أندي بارا وكيل لاعب فريق دينامو زغرب داني أولمو الأنباء المنتشرة حول رغبته في إفشال صفقة انتقاله لصفوفه ميلان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها الوكيل لصالح شبكة "سكاي سبورت" وأكد خلالها أن مثل ذلك القرار لا يعود له في النهاية.

"لو قرر داني أولمو أن ينتقل لصفوف ميلان هذا هو ما سيحدث بالتحديد، كوكيل أعمال لا يمكنني أن أمنعه أو أمنع دينامو زغرب من إتمام الاتفاق".

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وأضاف: "أتذكر من خمس سنوات عندما قرر أن يرحل داني أولمو عن برشلونة لينتقل لدينامو زغرب، لم أنجح أنا أو والده في تغيير قراره".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن يلام قريب من الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لكن وكيل الأعمال يعطل الصفقة.

وأراد وكيل أعمال اللاعب الحصول على حوالي سبعة مليون يورو بحسب ما ذكرت تلك التقارير وهو ما يجد ميلان صعوبة في تقديمه له.

جدير بالذكر أن ميلان ليس الطرف الوحيد المهتم بداني أولمو حيث ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة هو الآخر مهتم بلاعبه الشاب.