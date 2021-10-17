وكيل بيل: لم يتفق مع مورينيو.. وزيدان عطل مسيرته

كشف جوناثان بارنيت وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل جناح نادي ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب لم يتفق مع البرتغالي جوزيه مورينيو خلال الموسم الماضي، أثناء لعبه في توتنهام الإنجليزي.

بيل عاد إلى توتنهام في سبتمبر 2020 في صفقة إعارة لمدة موسم، بعد سبع سنوات من مغادرة النادي الإنجليزي للانضمام إلى ريال مدريد.

وسجل بيل 16 هدفًا في 34 مباراة لعبها مع توتنهام في الموسم الماضي، لكنه لم يجد الاستمرارية تحت قيادة مورينيو، الذي شكك علنًا في مستوى لياقة الويلزي في عدد من المناسبات.

ماذا قال بارنيت عن العلاقة بين بيل ومورينيو؟

وقدم بارنيت نظرة ثاقبة على العلاقة المتصدعة بين بيل ومورينيو، معترفًا أنهما لم يتفقا في فلسفتهما وفهمهما لكرة القدم.

وقال وكيل جاريث بيل في تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية، بينما كان يشير إلى مورينيو: "في توتنهام، لم يكن هناك خلاف".

وأضاف: "أعتقد فقط أنهما لم يتفقا على رؤيتهما لكرة القدم، أنا دبلوماسي للغاية هنا، دعنا نقول فقط أنها لم تكن أفضل عودة لنادٍ في التاريخ".

مورينيو تعرض للإقالة من تدريب توتنهام في أبريل الماضي، قبل أن يبدأ مسيرته مع روما الإيطالي في الموسم الحالي.

ماذا قال بارنيت عن عودة بيل إلى ريال مدريد؟

جاريث بيل عاد إلى ريال مدريد بعد انتهاء موسم إعارته، لقضاء العام الأخير من عقده في "سانتياجو بيرنابيو"، واجتمع مجددًا مع مدربه السابق، الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

أنشيلوتي استلم تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بعد استقالة الفرنسي زين الدين زيدان من تدريب الفريق، وحصل بيل على دور بارز في خطط المدرب الإيطالي قبل تعرضه للإصابة.

وقال بارنيت عن عودة بيل إلى الملكي: "عاد إلى ريال مدريد، وعلى الفور دخل إلى الفريق الأول".

وأضاف: "لسوء الحظ، أصيب بتمزق في أوتار الركبة، لذا لا يزال الطريق طويلًا".

وتابع بارنيت: "من العار أن يتعرض للإصابة مع عودة أنشيلوتي إلى تدريب ريال مدريد".

حلم كأس العالم يقود بيل!

وأكد جوناثان بارنيت أن بيل حريص على العودة إلى الملعب في أقرب وقت ممكن، بهدف مساعدة منتخب ويلز على التأهل إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويشعر وكيل أعمال بيل أن مزيج الإصابات وقلة المشاركات تحت قيادة زيدان قبل عودته إلى توتنهام أدى إلى توقف زخم مسيرة الويلزي.

وقال بارنيت: "بيل يحلم بأن يلعب في نهائيات كأس العالم مع ويلز".

وأضاف: "هذا هو أهم شيء بالنسبة له على ما أعتقد".

وفي ختام تصريحاته قال بارنيت عن تأثير زيدان على مسيرة بيل: "الإصابات، والخلافات في المواسم القليلة الماضية مع زيدان أثرت عليه بالتأكيد".

اقرأ أيضًا