وكيل بيريرا يؤكد اهتمام تشيلسي بضمه

اهتمام إيطالي أيضاً بالتعاقد مع نجم واتفورد صاحب السجل التهديفي المميز هذا الموسم

كشف وكيل أعمال روبرتو بيريرا لاعب وسط واتفورد، عن اهتمام تشيلسي وتورينو بالحصول على خدماته.

بيريرا يعتبر من أبرز لاعبي الوسط في البريميرليج هذا الموسم، ليرتبط اسمه بالعديد من الأندية الكبيرة.

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سيرجيو فورلان وكيل أعمال لاعب يوفنتوس السابق، أكد وجود العديد من المحاولات لضمه من واتفورد.

وقال فورلان:"عام 2018 كان بمثابة نقطة الانطلاق له، لقد سجل العديد من الأهداف وهو شيئاً لم يفعله من قبل".

وأضاف:"نحن نتحدث هنا عن لاعب وسط وليس مهاجماً، المدرب يحب استخدامه في بعض الأدوار الهجومية التي يجيدها بشكل ممتاز".

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لك أن تتخيل أن السير أليكس فيرجسون طلب ضم هذا اللاعب ثلاث مرات خلال مسيرته التدريبية مع مانشستر يونايتد، فلقد كان شيرر مهاجمًا من طراز فريد يصعب تكراره بالتأكيد. pic.twitter.com/fwEsRDC4hI — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

وأكد اهتمام تشيلسي وتورينو متابعاً:"ماتزاري يحب طريقة لعبه وكذلك ساري، وبالتحديد الأول الذي أراده في واتفورد عام 2016".

وعن إمكانية انتقاله في يناير:"لا يمكنك أن تقول كلمة مستحيل في سوق الانتقالات، ولكني لا أتوقع حدوث أي صفقة هذا الشهر".

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واستكمل:"تورينو حاول وأيضاً تشيلسي تقدم بعرض في الصيف، سأكون مندهشاً إذا لم يعودوا بمحاولة أخرى".

يُذكر أن صاحب الـ28 عاماً نجح في تسجيل 6 أهداف وصنع هدفين في 21 مباراة مع واتفورد هذا الموسم.