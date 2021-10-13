وكيل بيرلو يبقي الاحتمالات مفتوحة لتدريب برشلونة!

فتح وكيل أعمال الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني السابق لنادي يوفنتوس كافة الاحتمالات حول احتمالية تدريب برشلونة الإسباني في المستقبل.

وبعد فترة من الشد والجذب، قرر جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة تجديد الثقة في الهولندي رونالد كومان للاستمرار في تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

كومان لم يشعر أبدًا بالاستقرار في برشلونة، حيث لم تساعده التلميحات المستمرة بأن النادي يبحث عن بدائل، حتى عندما كان الأداء جيدًا، ولم يشعر الهولندي أبدًا بأن الإدارة تعتمد عليه على المدى الطويل.

بيرلو كان واحدًا من بين أهم المدربين الذين ارتبطوا بتولي مهمة قيادة برشلونة، لدرجة أن عددًا من التقارير أكدت أن لابورتا يؤيده بشدة.

لكن وكيل أعمال بيرلو، وعبر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، كشف عن حقيقة المفاوضات بين مدرب يوفنتوس السابق وبرشلونة.

وكيل أعمال بيرلو قال: "قيادة برشلونة؟ لسنا في مفاوضات مع أي نادٍ في الوقت الحالي".

وأضاف: "لكن من يدري ما الذي سيحدث في المستقبل".

Andrea Pirlo’s agent Tinti about Barcelona rumours: “Barça job? We’re not in talks with any club as things stand now. But who knows what’s gonna happen in the future…”. 🔴🇮🇹 #Pirlo #FCB — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2021

وفي الحقيقة لم يكن هناك ما يشير إلى أن بيرلو سيكون أفضل من كومان في تدريب برشلونة.

موسم بيرلو الوحيد كمدرب لم يسر على ما يرام، حيث ودع يوفنتوس دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر، كما كافح حتى الجولة الأخيرة من الموسم الماضي ليحجز يوفنتوس المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

ورغم ذلك، فقد حقق بيرلو مع يوفنتوس لقب كأس إيطاليا، وكأس السوبر الإيطالي.

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