فينجر: التكنولوجيا ستتحكم في كل حالات تسلل كأس العالم 2022

فينجر يشكف آليات جديدة لحالات التسلل من فيفا

لا يزال الجدل قائم في أروقة عالم كرة القدم حول تقنية الحكم المساعد "VAR" وما لبث أن تقبل البعض الأمر حتى افتتح المجال إلى ظهور تفنية آخرى جديدة في الملاعب.

التكنولوجيا أصبحت تلعب دور كبير في ملاعب كرة القدم حديثًا مع تطبيق "Goalline" و "VAR" في جميع أنحاء العالم، لكن آرسين فينجر، مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يرى أنها بطيئة وتساعد على قتل متعة المباراة.

مدير آرسنال السابق تحدث عن إمكانية للكشف عن حالات التسلل "بطريقة متطورة في عام 2022"، وتحديداً أثناء المونديال المقبل من دون الإعلان عن الأساليب المستخدمة في التكنولوجيا الجديدة.

ماذا قال فينجر؟

يعتقد فينجر أن اتخاذ قرارات التسلل يجب أن يكون بطريقة أسرع بحلول موعد كأس العالم 2022، حيث قال: "يجب أن نواصل التقدم في سرعة اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بالتسلل".

وأضاف: "في عام كأس العالم 2022، سنكون أكثر قدرة على اتخاذ قرارات تسلل دون توقف المباراة بشكل مستمر وهذا ما يعيب تقنية الفار".

وتابع: "أنا ملتزم بالسرية لكن ستكون هناك تطورات كبيرة في عالم التحكيم في كأس العالم".

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كيف دافع فينجر عن تقنية الفار؟

على الرغم من انتقاداته لتقنية حكم الفيديو المساعد، يرى فينجر أن لها تأثيرًا إيجابيًا على اللعبة وتقلل من أخطاء الحكام في المباريات الكبيرة: " لقد أدركنا في المباريات الحاسمة أن الفار كان قادرًا على منع اتخاذ قرارات سيئة".

وواصل: "لكني لازلت أرى أن العملية لابد أن تتم بشكل أكثر سرعة، وستأتي هذه التقتنيات في غصون سنين قليلة".

وأتم حديثه: "هناك مشكلة لأنها تتطلب الكثير من الأشخاص ولا تزال باهظة الثمن، في السابق كانت القرارات صحيحة بنسبة 93% الآن أصبحب مع الفار 97 % وهذا ضروري".

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