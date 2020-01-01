تقارير - باكيتا انهار عصبياً قبل لقاء ميلان الأخير

الأمر بات مؤسفًا..

يعيش لوكاس باكيتا، لاعب ميلان، حالة تعيسة للغاية داخل السان سيرو، مما يجعل رحيله مسألة وقت ليس إلا.

ومنذ وصول ستيفانو بيولي إلى القيادة الفنية للروسونيري وبات واضحًا أن اللاعب البرازيلي لم يعد ضمن حساباته للمستقبل.

وذكرت "لاريبوبليكا" أن باكيتا تعرض لحالة من الانهيار العصبي قبيل لقاء ميلان وأودينيزي الأخير الأحد الماضي، والذي شهد جلوسه على مقاعد البدلاء مجدداً.

وبحسب ما أوردته تقارير من الصحافة الإيطالية، فإن وكيل باكيتا قد التقى مؤخرًا بمسؤولي الميلان من أجل بحث سبل رحيل موكله عن الفريق في سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

صاحب الـ22 عامًا لا يمتلك في اللحظة الراهنة عروضًا ملموسة من أجل الرحيل، ورغم ارتباط اسمه بباريس سان جيرمان، لكن الأمر لا يبدو منطقيًا أو محتملًا بالفترة المقبلة.

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ليوناردو، الذي يشغل منصب المدير الرياضي للبي آس جي هو من جلب باكيتا إلى ميلان، مما جعل الصحافة تفترض أنه قد يكون مهتمًا بلم الشمل مجددًا ولكن في العاصمة الفرنسية.

وانضم باكيتا إلى ميلان قادمًا من فلامنجو نظير 30 مليون يورو، مما يجعل رحيله بقيمة أقل من تلك التي دُفعت فيه مستحيلًا في ظل الحالة المادية الغير مستقرة للنادي الإيطالي.

يذكر أن الدولي البرازيلي خاض هذا الموسم 15 مباراة مع ميلان بمختلف المسابقات أغلبهم كبديل ولم يفلح في تسجيل أي هدف مع صناعته لهدف وحيد.