مورينيو يجد بديل إريكسن في ميلان وأرسنال يُزاحمه

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير من الصحافة التركية اهتمام توتنهام بالتعاقد مع هاكان تشالهانوجلو، لاعب ميلان، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، ليكون بديلًا لكريستيان إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن مع السبيرز بنهاية هذا الموسم وقد أعلن صراحة أنه سيُغادر الفريق اللندني الذي سيسمح له بالرحيل بمقابل مادي بدلًا من الاستمرار حتى يونيو والمغادرة مجانًا.

جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، ينظر إلى تشالهانوجلو على أنه البديل المناسب والمثالي للدولي الدنماركي في الفترة المقبلة، وذلك وفقًا لما أتى في التقارير.

ميلان لن يُمانع الاستغناء عن صاحب الـ25 عامًا حال وصول عرض بقيمة 20 مليون يورو أي ما يعادل 16 مليون جنيه استرليني تقريبًا، وهي القيمة التي لا تمثل عائقًا بالنسبة لإدارة توتنهام.

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وبحسب التقارير أيضًا، فإن اللاعب نفسه مستعد لمغادرة السان سيرو في الأيام القليلة المقبلة لا سيما وأنه لا يعيش أفضل أيام مسيرته الكروية منذ الانضمام إلى الروسونيري.

لكن توتنهام ليس الفريق الإنجليزي الوحيد الذي يسعى للظفر بتشالهانوجلو، فأيضًا أوردت التقارير اهتمام أرسنال بالتعاقد معه في الشتاء الحالي.

يذكر أن الدولي التركي انضم إلى ميلان قادمًا من باير ليفركوزن بعد أداء مميز للغاية مع النادي الألماني، لكنه لم يفلح في إثبات نفسه على مدار آخر موسمين رغم حصوله على العديد من فرص المشاركة أساسيًا.