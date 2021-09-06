وكيله: "وصول رونالدو يُحبط فان دي بيك"

معاناة دوني فان دي بيك مع مانشستر يونايتد لا تزال مستمرة.

​يرى وكيل أعمال الهولندي دون فان دي بيك لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي أن وصول البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى الفريق سيزيد من معاناة موكله في "أولد ترافورد".

دوني فان دي بيك انضم إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020 قادمًا من أياكس أمستردام الهولندي، لكنه لم يشارك بشكل منتظم في موسمه الأول مع "الشياطين الحمر"، كما لم يلعب أي مباراة حتى الآن في الموسم الثاني.

وجاءت عودة كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد لتتسبب في ضجة كبيرة في جميع أنحاء العالم، بعدما قرر إنهاء مسيرته مع يوفنتوس والعودة إلى "أولد ترافورد" بعد 12 عامًا من الغياب.

لكن يبدو أن هناك من لا يشعرون بالسعادة لعودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد، حيث يرى فان دي بيك أن وقت لعبه مع الفريق سيتقلص أكثر، رغم تلقيه تأكيدات بأنه سيشارك بشكل أكثر انتظامًا في موسم 2021-2022.

ماذا قال وكيل فان دي بيك عن عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد؟

وكيل أعمال فان دي بيك يرى أن وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد سيجعل فرص الهولندي في المشاركة تتقلص أكثر.

جويدو ألبرس وكيل أعمال فان دي بيك قال في تصريحات لقناة "ziggo sport" الهولندية: "وصل كريستيانو رونالدو يوم الجمعة، وعلمنا على الفور أنه خبر سيئ بالنسبة لنا".

وأضاف: "بوجبا يلعب على اليسار، ومع رونالدو فهذا يعني لاعبًا إضافيًا في خط الوسط، حيث سيبتعد بوجبا عن اللعب على اليسار".

ماذا قال وكيل أعمال فان دي بيك عن وضعه في مانشستر يونايتد؟

وتطرق وكيل أعمال فان دي بيك للحديث عن مستقبله فقال: "أجرينا محادثات مع سولشاير ومجلس الإدارة، أخذنا زمام المبادرة للعثور على نادٍ جديد، وانتهى بنا المطاف في إيفرتون، وافتتحنا المحادثات مع مسؤوليه".

وتابع: "قبل يوم على إغلاق سوق الانتقالات، تلقينا مكالمة من سولشاير والنادي، أخبرونا بأن الانتقال غير وارد، وأن عليه أن يحضر إلى التدريبات صباح اليوم التالي".

ورغم كل المخاوف، إلا أن وكيل أعمال فان دي بيك واثق أن الهولندي الشاب سيحصل على فرصة للتألق مع مانشستر يونايتد.

وقال ألبرس: "المنظور الآن هو أننا أكدنا على أن دوني ليس لاعبًا يشارك في مباريات الكؤوس، أو فقط في المباريات الأوروبية، فان دي بيك توجه إلى مانشستر يونايتد للعب في الدوري الإنجليزي".

وتابع: "الطريقة التي سارت بها المحادثات هذه المرة مع سولشاير مقارنة بالصيف الماضي جعلت الأمور أكثر وضوحًا الآن، لدي توقعات كاملة بأن يحصل على فرصته في الموسم الحالي".

ON THIS DAY: In 2020, Donny van de Beek joined Man United...



This was the Ajax fans' incredible goodbye for their former player! 🔴⚪ pic.twitter.com/FTEgSuMa3F — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 2, 2021

واختتم تصريحاته: "عمل فان دي بيك بجد للغاية في الصيف، لم يحصل سوى على سبعة أيام إجازة، أما بقية الصيف فقد تدرب ليصبح لائقًا، إنه جاهز تمامًا".

ماذا دفع مانشستر يونايتد لضم فان دي بيك؟

كان فان دي بيك فردًا أساسيًا في منظومة فريق أياكس الذي أذهل أوروبا، وشق طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسم 2018-2019، وأطاح في طريقه بناديي ريال مدريد يوفنتوس، قبل أن يخسر بطريقة مثيرة في نصف النهائي أمام توتنهام.

أمضى فان دي بيك موسمًا آخر مع أياكس قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، لكنه لم يكن على قدر التوقعات حتى الآن.

وخلال موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، لعب فان دي بيك 19 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي، وظهر في معظم تلك المباريات كبديل.

أما في الموسم الحالي، فلم يلعب أي مباراة، واكتفى بالجلوس على مقاعد البدلاء منذ بداية الموسم.

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