وكيله: توماس بارتي أفضل من بول بوجبا

وكيل أعمال نجم أتليتيكو مدريد توماس بارتي يرى أن موكله أفضل من نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال وكيل أعمال النجم الغاني توماس بارتي نجم وسط ميدان أتليتيكو مدريد إن موكله أفضل من نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يرتبط فيه مانشستر يونايتد بمفاوضات مع النجم الغاني لأتليتيكو مدريد، وذلك لتعويض الرحيل المحتمل لبوجبا.

وحول ذلك، يرى وكيل أعمال بارتي أن موكله سيكون خيارًا أفضل لمانشستر يونايتد حتى في وجود بول بوجبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ مايو ٢٠١٩

وقال: "بول بوجبا لاعب مميز، ولكنه لا يلعب بكامل مستواه إلا في حال أراد ذلك، ليس ثابت المستوى بالنظر إلى موسمه كاملًا"

وأضاف: "توماس بارتي دائمًا ما يكون في الموعد، الجميع شاهد الأداء المذهل الذي يقدمه مع أتليتيكو مدريد منذ ظهوره"

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يذكر أن بول بوجبا قد ارتبط بمفاوضات للانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.