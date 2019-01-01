وكيله: تشاكا طلب من أرسنال السماح له بالرحيل

نادي مفاجئ..

أعلن خوسيه نوجويرا، وكيل أعمال جرانيت تشاكا، لاعب أرسنال، أن موكله قد طلب من ناديه السماح له بالرحيل في يناير والانضمام إلى هيرتا برلين.

الأمر لا تسير على ما يرام لتشاكا هذا الموسم مع أرسنال، فمنذ أن تشاجر مع الجماهير خلال مباراة كريستال بالاس وقام برمي قميص الجانرز وشارة القيادة، لم يعد من الخيارات الأساسية في ملعب الإمارات.

وارتبط اسم تشاكا بالعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ميلان، والذي يبحث حاليًا عن دعم منتصف ميدانه، لكن يبدو أن هيرتا برلين من نجح في كسب ثقة الدولي السويسري.

تشاكا كان من ضمن الكتيبة الأساسية للمدرب الجديد مايكل أرتيتا في مباراة بورنموث، حيث شارك في المباراة كاملة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

نوجويرا تحدث بعد المباراة بوضوح شديد وقال "تشاكا اتفق مع هيرتا برلين على كل شيء، لقد طلب من مسؤولي أرسنال وكذلك من مايكل أرتيتا أن يسمحوا له بالانتقال إلى هناك.".

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وكان أرتيتا قد عبّر عن إعجابه بتشاكا وأنه وّد أن يضمه إلى مانشستر سيتي عندما كان يعمل كمساعد لبيب جوارديولا، مما فتح الباب حول احتمالية بقائه، غير أن اللاعب قد اتخذ قراره بالفعل بالمغادرة.

هيرتا برلين يبني مشروعًا مميزًا حاليًا في ألمانيا بعد قيام أحد المستثمرين بشراء بعض من أسهمه، فالنادي العاصمي في طريقه للتعاقد مع ماريو جوتسه أيضًا، إلى جانب وجود يورجن كلينسمان على رأس القيادة الفنية لهم.

يذكر أن صاحب الـ27 عامًا يحظى بشعبية كبيرة في ألمانيا نتيجة للأداء المميز الذي ظهر به مع بوروسيا مونشنجلادباخ مما آهله لاحقًا للانضمام إلى أرسنال، غير أن تجربته في الفريق اللندني سيئة جدًا حتى الآن.

كما يجدر الإشارة إلى أن هيرتا قد أنهى الدور الأول من البوندسليجا وهو في المركز الثاني عشر برصيد 19 نقطة بعد بداية متعثرة للغاية أدت لإقالة كوفيتش وتعين كلينسمان.