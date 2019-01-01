وكيله: برشلونة ومانشستر سيتي يريدان سينسي من الصيف الماضي

بعض التقارير الصحفية أكدت وجود اهتمام كبير من مانشستر سيتي للحصول على توقيع سينسي

كشف بيب ريسو، وكيل أعمال ستيفانو سينسي لاعب إنتر الإيطالي، عن وجود اهتمامات تجاه اللاعب من برشلونة ومانشستر سيتي.

وانضم سيني إلى إنتر في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من ساسولو على سبيل الإعارة مقابل 5 مليون يورو، مع إمكانية الشراء مقابل 20 مليون.

وقال ريسو في تصريحات صحفية: "لست مستغرباً اهتمام برشلونة ومانشستر سيتي، ورغبتهم في التعاقد مع سينسي".

وواصل: "الاهتمام من برشلونة وسيتي، كان موجوداً بالفعل من الصيف الماضي لذلك من الطبيعي أن يستمر، ولكن إنتر كان يرغب بشدة في التعاقد معه بناء على طلب كونتي، وعمل بجهد للحصول على توقيعه".

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وتعرض كونتي إلى بعض الهجوم، عندما انتقد لاعبي فريقه في مباريات دوري أبطال أوروبا لأنهم يفتقدون الخبرة الأوروبية لأنهم انضموا من أندية مثل ساسولو وكالياري.

وكيل اللاعب صاحب الـ 24 عاماً يتفق مع كونتي وقال: "ما قاله صحيح، سينسي بالفعل ليس لديه الخبرة الأوروبية الكافية، هو يكتسبها الآن باللعب مع إنتر".

جدير بالذكر أن سينسي لعب مع النيراتزوري 10 مباريات في مختلف المسابقات نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصنع اثنين آخرين.