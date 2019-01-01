سانشيز مفتاح مانشستر يونايتد إلى هالاند

سانشيز يلعب معاراً مع إنتر

أوضحت تقارير خطة مانشستر يونايتد من أجل تلبية رغبات مدربه أولي جونار سولشار للتعاقد مع مهاجم سالزبورج إرلينج هالاند.

ولفت هالاند الأنظار هذا الموسم بتألقه الواضح بدوري أبطال أوروبا الذي يتصدر قائمة هدافيه برصيد سبعة أهداف.

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وذكرت "أتلتيك" أن مدرب يونايتد طلب من إدارته التحرك لضم المهاجم النرويجي الشاب الذي عمله معه من قبل في صفوف مولده.

وكشف التقرير أن يونايتد يأمل في بيع التشيلي أليكسيس سانشيز، والذي يتواجد حالياً في إنتر معاراً، من أجل توفير سيولة مادية.

ويقدر يونايتد سانشيز في حدود 25 مليون يورو، ويأمل أن يتحرك إنتر لضمه نهائياً، ولكن المشكلة تكمن في إصابة اللاعب حالياً.

وتعرض سانشيز لإصابة في قدمه ستبعده حتى نهاية العام الجاري، مما جعل مستقبله مع النيراتزوري مجهولاً.

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وسبق وتعامل إنتر ومانشستر يونايتد الصيف الماضي في صفقة بيع روميلو لوكاكو مقابل 65 مليون يورو للنادي الإيطالي.