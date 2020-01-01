وكيله: المال لم يتدخل في قرار نوبل بالانضمام لبايرن ميونخ

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دافع شتيفان باكز، وكيل أعمال ألكسندر نوبل، عن قرار انتقال موكله إلى بايرن ميونخ، مؤكدًا أن الأمر لم يكن يتعلق بالمال كما يحاول البعض الإدعاء بذلك.

نوبل رفض عرضًا كبيرًا من شالكه للاستمرار بعد نهاية عقده بنهاية هذا الموسم، وأعلن في قرار مفاجئ عن الانضمام إلى بايرن ميونخ ليكون بديلًا لمانويل نوير.

إدارة العملاق البافاري أكدت مؤخرًا على أن حارسها الجديد لن تتم إعارته، وعلى أنه سيتنافس مع نوير على من يكون الحامي الأساسي لعرين بطل الدوري الألماني في السنوات المقبلة..

البعض رأى أن نوبل قرر الذهاب إلى الأليانز آرينا من أجل الأموال الطائلة التي قد يجنيها من هناك، لكن وكيله نفى هذا الأمر جملة وتفصيلًا بقوله "لو كان الأمر يتعلق بالمال لذهب أليكس إلى خارج ألمانيا.".

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كما أضاف "كان لدينا بعض العروض التي لا يهم فيها المال حقًا، بايرن ميونخ كان العرض الأقل من الناحية المالية.".

وأردف "يجب أن يعي الجميع أن بايرن ميونخ قد قدّم لنا عرضًا واضحًا يضمن تواجد اللاعب ومشاركته، وإلا لرفض أليكس الانضمام إليهم من الأساس.".

يذكر أن صاحب الـ23 عامًا حاليًا موقوف من قبل الاتحاد الألماني بسبب تحصله على بطاقة حمراء نتيجة تدخل عنيف خلال مباراة الرويال بلوز أمام آينتراخت فرانكفورت، ولن يُشارك في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في افتتاح الدور الثاني من البوندسليجا.

كما يجدر الإشارة إلى أن دافيد فاجنر، المدير الفني لشالكه، قد قرر سحب شارة القيادة من نوبل بعد توقيعه لبايرن، وقد بدأت التلميحات تظهر إلى أن النادي سيجمد نوبل وسيجعله بديلًا للحارس الواعد ماركوس شوبرت حتى نهاية الموسم.