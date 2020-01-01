وكيله: إيموبيلي أفضل رأس حربة في أوروبا

وكيل إيموبيلي يشيد بهداف الدوري الإيطالي..

امتدح أليساندرو موجي، وكيل أعمال شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق لاتسيو الإيطالي، موكله، حيث يراه رأس الحربة الأفضل في أوروبا.

إيموبيلي، يقدم موسمًا رائعًا مع لاتسيو، حيث يعتلي صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفًا، وبالتالي هو مرشح قوي للفوز بجائزة الحذاء الذهبي.

وقال موجي، في تصريحات لمحطة "تي إم دبليو" الإيطالية: "أعتقد أن إيموبيلي أفضل مهاجم في أوروبا الآن، ناهيك عن إيطاليا".

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وأضاف: "رؤية لاتسيو في مقدمة ترتيب الدوري الإيطالي، ليس من قبيل الصدفة، فالأمر يرجع إلى العمل الشاق الذي بذله القائمون على هذا النادي".

وخص موجي، إيجلي تاري، المدير الرياضي للبيانكولستي بالذكر، موضحًا: "لقد أدى عملاً رائعًا لعدة سنوات، واستطاع بناء فريق ينافس على الفوز بالدوري الإيطالي".

لاتسيو، يحتل المركز الثالث، بسلم ترتيب السيري آ، برصيد 49 نقطة، إذ تفصله 5 نقاط عن يوفنتوس، مع العلم أن فريق سيموني إنزاجي لعب مباراة أقل.