إهانات الاتحاد تنقلب عليه! .. الأهلي يكرر فوزه على العميد في قلب الجوهرة المشعة

العازف فراس البريكان يهدي الفوز للأهلي في ديربي جدة..

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حقق الأهلي فوزًا ثانيًا على الاتحاد في ديربي جدة بالموسم الجاري، بهدف نظيف، اليوم الإثنين، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي، كما كان قد فعل في لقاء الدور الأول.

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المباراة بدأت بهتافات مهينة من جماهير العميد تجاه نظيرتها الأهلاوية، إذ رددوا: "صغير وهابط .. رجع يهايط"، في إشارة لعودة الراقي من دوري يلو للدرجة الأولى، لكن لم تنته كما بدأت..

العميد سيطر على الربع ساعة الأولى من اللقاء وسط حالة ارتباك في الخطوط الأهلاوية، لكن لم ينجح النمور في ترجمة هذه السيطرة لأهداف في ظل سوء إنهاء الهجمات.

وأضاع البرازيلي رومارينيو فرصة التقدم للعميد في الدقيقة 21، بعدما انفرد بالحارس السنغالي، لكنه سدد بجوار القائم.

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أما الراقي فاستفاق بهجمة أولى في الدقيقة 23، بعدما وصلت الكرة إلى المهاجم فراس البريكان عند نقطة الجزاء، سددها مباشرة قوية، لكنها علت العارضة بكثير.

وعلى عكس سير المباراة، نجح الضيوف في افتتاح التهديف في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول، بعدما استلم عرضية أرضية من الجهة اليسرى من البرازيلي روبرتو فيرمينو، حولها بتسديدة مباشرة على يمين الحارس عبدالله المعيوف.

وقبل نهاية الشوط بدقيقتين، تصدى المعيوف لتسديدة قوية بأقدام آلان سانت ماكسيمين؛ لاعب وسط الأهلي، محافظًا على فرصة فريقه في العودة.

وزادت معاناة الاتحاد في الدقيقة 62 من عمر المباراة بعدما اضطر مدربه مارسيلو جاياردو لإجراء تغيير اضطراري بإخراج المصاب فرحة الشمراني ودفع بسلطان الفرحان بدلًا منه.

أما الاختبار الحقيقي لحارس الأهلي إدوارد ميندي فجاء في الدقيقة 70 بعدما سدد كريم بنزيما رأسية قوية بعد متابعة لعرضية من ركلة ركنية، لكن أبعدها الحارس السنغالي ببراعة.

ورد العميد بفرصة خطيرة أخرى بعدما سدد نجولو كانتي تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن القائم تصدى له.

وقبل نهاية المباراة بسبع دقائق، ألغى حكم الراية هدفًا ثانيًا للراقي، سجله البرازيلي روبرتو فيرمينو، بداعي وجود حالة تسلل.

هذا الفوز رفع رصيد الراقي للنقطة 51 مؤمنًا المركز الثالث إلى حد ما، متفوقًا على العميد؛ محتل المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

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