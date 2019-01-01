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"وقت لوكاكو في إنجلترا قد انتهى"

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اندي فان دير ميده نجم فريق إنتر السابق يؤكد أنه قد حان وقت رحيل روميلو لوكاكو عن الدوري الإنجليزي.
علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أكد اندي فان دير ميده لاعب إنتر السابق أن الوقت قد حان لرحيل روميلو لوكاكو عن بطولة الدوري الإنجليزي واللعب في دوري آخر.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها دير ميده وأكد خلالها أن لوكاكو يمكنه اللعب في الدوري الإيطالي وتقديم مستويات طيبة.

"سأقول لكم ما الذي أفكر فيه، ليس ما قاله لي في اللقاء الذي أجريته معه وسيذاع خلال أسابيع قليلة".

وأضاف: "أعتقد أن وقته في إنجلترا قد انتهى، ويمكنه الآن أن يرحل للدوري الإيطالي، أظن أن هذا هو الوقت المناسب".

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وأكمل: "هذه هي كرة القدم، اللاعبون يذهبون ويأتون، لكن الفريق في النهاية هو الأهم، وأعتقد أنه يستطيع تشكيل ثنائية رائعة مع إيكاردي".

جدير بالذكر أن تقارير عديدة كانت قد أكدت أن لوكاكو سيرحل عن صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف لينضم للإنتر.

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