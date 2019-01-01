أسطورة بالاس يطالب الإدارة بالسماح لبيساكا بالرحيل لمانشستر يونايتد

نيل شيبرلي نجم فريق كريستال بالاس يطالب الإدارة بتسهيل رحيل اللاعب آرون فان بيساكا لمانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد نيل شيبرلي نجم فريق كريستال بالاس المعتزل على ضرورة السماح للاعب الفريق فان بيساكا بالرحيل لمانشستر يونايتد خلال الصيف.

جاء هذا في تصريحات صحفية طالب فيها شبيرلي إدارة النادي بقبول رحيل اللاعب مقابل 50 مليون جنيه استرليني فقط.

وقال نيل شيبرلي: "بيساكا مجرد ظهير أيمن وأعتقد أن صفقة بتلك القيمة تعد رابحة بالنسبة للفريق، هذه هي كرة القدم في تلك الأيام".

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#ميركاتو_جول pic.twitter.com/Ta1WyrUqf7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢١ يونيو ٢٠١٩

وأضاف: "لا يوجد حرب من أجل ضمه، مانشستر يونايتد يريده ولن يكون هناك صراعًا عليه، 50 او 55 مليون استرليني رقم جيد بالنسبة لتلك الصفقة".

وأكمل: "الجماهير لن تكون سعيدة برحيله لكن عليهم أن يدركوا أن ذلك الفتى كان من الممكن أن يبقى في فرق الشباب حتى الآن".

جدير بالذكر أن كريستال بالاس كان قد رفض أكثر من عرض قدمه مانشستر يونايتد للحصول على خدمات اللاعب الشاب.