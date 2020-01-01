وفد من الزمالك يجتمع برئيس الكاف بسبب السوبر الإفريقي

السوبر الإفريقي يقام في قطر بين الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية

اجتمع وفد رسمي من نادي الزمالك أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل مناقشة ملف السوبر الأفريقي.

السوبر الإفريقي يقام في قطر بين الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية في الـ 14 من شهر فبراير المقبل.

وحرص وفد من الزمالك ضم كلا من هاني زادة وأحمد مرتضى منصور أعضاء مجلس إدارة النادي، للسفر الى دولة المغرب لعقد اجتماع مع رئيس "كاف" لبحث ملف السوبر الأفريقي.

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ويتواجد مسئولو الكاف بالمغرب نظرًا لإقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات، إلى جانب عقد اجتماعات اللجان المختلفة للاتحاد الإفريقي خلال الأسبوع القادم.

مرتضى منصور أكد إنه حريصًا على إيفاد وفدًا من نادى الزمالك لتقديم كافة المستندات الخاصة بشأن أسباب رفضه سفر الفريق الأبيض إلى قطر لخوض السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي.

وشهدت الجلسة تواجد هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ورئيس اتحاد الكرة السابق الجلسة.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن في أكثر من مناسبة رفضه لخوض السوبر الأفريقي في قطر، وحدد بعض الشروط للموافقة على خوض المباراة.

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يُذكر أن مرتضى منصور قد أكد في تصريحات تلفزيونية أن الزمالك سيشارك في المباراة في حال موافقة الدولة المصرية إلى جانب الحصول على تعهد كتابي من الجانب القطري.