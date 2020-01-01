حسام عاشور: جميعنا على قلب رجل واحد قبل مواجهة الهلال

حسام عاشور يؤكد على جاهزية الأهلي لمواجهة الهلال

تحدث حسام عاشور قائد النادي الأهلي عن مواجهة الهلال السوداني ضمن الجولة الأخيرة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يحتاج الفوز من أجل الصعود متصدرًا للمجموعة أو التعادل لضمان الصعود بشكل عام إلى الدور المقبل من دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط في ترتيب المجموعة الثانية في بطولة إفريقيا للأندية الأبطال في النسخة الحالية.

المزيد من الفرق

وقال عاشور في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "أشكر القوات السودانية على تأمين بعثة الفريق في مدينة أم درمان منذ وصولنا إلى هناك".

وأضاف قائد الأهلي: "جميعنا على قلب رجل واحد من أجل تحقيق الفوز واستكمال مشوار البطولة الإفريقية نحو اللقب الغائب".

اقرأ أيضًا - فايلر: مستعدون جيدًا للهلال.. ولن نتأثر بغياب الشيخ ورمضان صبحي

وتابع عاشور في تصريحاته: "قادرون على التعامل مع الضغوط التي من المحتمل أن تحدث لنا من جماهير الهلال غدًا، هناك لاعبون لديهم خبرة كبيرة".

الأهلي في حالة الهزيمة سيودع البطولة لصالح النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني اللذان سيصعدان في حالة فوز النجم على بلاتينيوم أو التعادل فقط.