وفاة نجم السنغال السابق بابا ديوب بعد صراع مع المرض

حزن جديد لكرة القدم

رحل اللاعب السنغالي الدولي السابق بابا بوبا ديوب عن عالمنا اليوم الأحد عن عمر يناهز 42 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكان ديوب أحد أفراد منتخب السنغال التاريخي المشارك في كأس العالم 2002 مع المدرب الراحل برونو ميتسو في نسخة تاريخية.

وسجل ديوب في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2002، حيث سجل الهدف الوحيد في المباراة ليضمن واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المسابقة.

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وصلت السنغال في نهاية المطاف إلى ربع نهائي البطولة في إنجاز تاريخي لكرة القدم الأفريقية كرره المنتخب الغاني فيما بعد في نسخة 2010.

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وفي تلك النسخة، سجل ديوب هدفين في تعادل السنغال بثلاثة أهداف لمثلها في دور المجموعات مع أوروجواي قبل أن يتم إقصائهم في نهاية المطاف على يد تركيا في دور الثمانية.

— Football Club (@FulhamFC) November 29, 2020

أمضى لاعب خط الوسط الراحل أفضل فترات من مسيرته في كرة القدم الإنجليزية بعد وصوله إلى فولهام قادمًا من ريسينج كلوب دي لينس في عام 2004 لتبدأ رحلته في الملاعب الإنجليزية.

الرحلة في إنجلترا استمرت لنحو 10 سنوات تضمنت اللعب بقميص بورتسموث ووست هام يونايتد وبرمنجهام سيتي قبل اعتزاله كرة القدم بحلول عام 2013.

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وحول وفاته، غرد فولهام مساء الأحد: "لقد شعرنا بالصدمة لسماع تقارير إخبارية هذا المساء عن وفاة بابا بوبا ديوب، عن عمر يناهز 42 عامًا. ارقد في سلام"