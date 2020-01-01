تغطية مباشرة .. برشلونة ضد أوساسونا وتشيلسي أمام توتنهام ومباريات الدوري السعودي

أهلي جدة ينتصر على الفيصلي
المباراة انتهت 2-1
أهداف المباراة |#الاهلي 2 : 1 #الفيصلي#الاهلي_الفيصلي pic.twitter.com/zkAxI7o84V— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) November 29, 2020
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De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤— Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020
El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR
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