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تغطية مباشرة .. برشلونة ضد أوساسونا وتشيلسي أمام توتنهام ومباريات الدوري السعودي

تغطية مباشرة لمباريات اليوم، الأحد، 29 نوفمبر

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أهلي جدة توتنهام

تحليل .. لماذا انتهت قمة توتنهام وتشيلسي بالتعادل؟

2020-11-29T18:35:33Z

نجاح للامبارد أم فشل لمورينيو؟

أبرز النقاط الفنية في مباراة توتنهام وتشيلسي

من هنا

Frank Lampard and Jose Mourinho
Getty Images

انتقادات لاذعة لزياش أمام توتنهام

2020-11-29T18:32:47Z

انكشف في المباريات الكبيرة

تعرض زياش لانتقادات كبيرة بسبب مستواه أمام توتنهام

طالع التقرير

Ziyech
Getty

تشيلسي يتعادل أمام توتنهام بأداء باهت

2020-11-29T18:30:04Z

مباراة متوسطة

فشل مورينيو في الفوز على لامبارد وانتهت المباراة بالتعادل السلبي

تقرير اللقاء

Reece James Son Heung-min Chelsea vs Tottenham Premier League 2020-21
Getty Images

ديجون ينتصر على نيس

2020-11-29T18:00:52Z

فاز ديجون 3-1 على نيس في الدوري الفرنسي
Jordan Lotomba Bersant Celina Nice Dijon Ligue 1 29112020
Getty

خيتافي يخطف التعادل من بيلباو

2020-11-29T17:26:10Z

نجح خيتافي في التعادل 1-1 أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني
Getafe vs. Athletic
Getty

شاهد مباراة الأهلي والفيصلي

2020-11-29T16:40:21Z

تغطية جول من هنا

باير ليفركوزن يسقط في فخ التعادل أمام هيرتا برلين

2020-11-29T16:35:43Z

تعادل باير ليفركوزن دون أهداف أمام هيرتا برلين في الدوري الألماني
Charles Aranguiz Lucas Alario Bayer Leverkusen 081218
Getty

موناكو ينتصر بثلاثية على نيمس ونتائج الدوري الفرنسي

2020-11-29T16:07:59Z

انتصر موناكو 3-0 على نيمس

وفاز أنجييه 3-1 على لانس

وانتصر مونبيليه 1-0 على لوريان

ونجح بريست في الفوز 2-0 على ميتز

Monaco
Eurosport

بولونيا يتفوق على كروتوني

2020-11-29T16:05:26Z

انتصر بولونيا بهدف نظيف على كروتوني
Bologna celebrating Serie A
Getty Images

كافاني يقود مانشستر يونايتد للفوز على ساوثامبتون

2020-11-29T16:03:33Z

عودة تاريخية

انتصر مانشستر يونايتد 3-2 على ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي

تقرير المباراة

Edinson Cavani Southampton Manchester United Premier League 11292020
Getty Images

ميلان يستمر في الصدارة بالفوز على فيورنتينا

2020-11-29T16:02:23Z

تألق كيسييه

نجح ميلان في الفوز بثنائية نظيفة على فيورنتينا في الدوري الإيطالي

تقرير المباراة

Milan Fiorentina
getty images

شاهد لقاء الباطن والوحدة

2020-11-29T15:10:19Z

احتفال خاص من ميسي لأجل مارادونا

2020-11-29T15:04:59Z

تذكر مسيرته في أولد بويز

barcelona osasuna laliga messi newell's maradona
Getty

برشلونة يسحق أوساسونا برباعية

2020-11-29T14:58:33Z

وميسي يسجل

نجح برشلونة في الفوز برباعية نظيفة على أوساسونا في الدوري الإسباني

تقرير المباراة 

barcelona osasuna laliga messi newell's maradona
Getty

تعادل بين التعاون والاتفاق بهدف لكل فريق

2020-11-29T14:57:38Z

لاتسيو يسقط أمام أودينيزي

2020-11-29T14:56:58Z

خسر لاتسيو 3-1 أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي
Lazio Udinese
getty images

ليون ينتصر بثلاثية على ريمس

2020-11-29T14:54:42Z

نجح ليون في الفوز بثلاثية نظيفة في الدوري الفرنسي
memphis depay Lyon reims 29112020 Getty Images Ligue 1
Getty