وفاة محمود صوفي نجم منتخب قطر الأسبق
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
توفي فجر اليوم الأحد، محمود صوفي؛ نجم منتخب قطر الأسبق، عن عمر يناهز الـ48 عامًا، بعد معاناة مع المرض.
الراحل لعب من قبل لفرق السد والغرافة والمرخية والعربي، بجانب أنه حقق عدد من الإنجازات مع الأدعم خلال مسيرته في الملاعب.
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ويعد صوفي هداف قطر في تصفيات كأس العالم، حيث سجل 12 هدفًا خلال 20 مباراة، بالإضافة إلى أنه وصيف هدافي الأدعم في كأس الخليج بعشرة أهداف.
وحصل محمود صوفي مع منتخب بلاده على لقب كأس الخليج عام 1992، وكذلك شارك معه في أولمبياد برشلونة 1992، والتي سجل بها هدفًا في مرمى كولومبيا.
ونعاه عدد من المؤسسات والأشخاص، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":
نتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة الى عائلة اللاعب محمود صوفي و أسرة كرة القدم القطريه بوفاة لاعب منتخبنا الوطني السابق محمود صوفي سائلين المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.— الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) June 1, 2019
إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/WJ3af242XK
خالص العزاء والمواساة لأسرة فقيد الكرة والرياضه القطريه اللاعب السابق محمود صوفي لاعب منتخبنا الوطني سابقا والذي سبق له اللعب في صفوف نادينا #السد— AlSadd S.C | نادي السد (@AlsaddSC) June 1, 2019
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته وان لله وان اليه راجعون pic.twitter.com/PXvd33HM4A
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))— مؤسسة دوري نجوم قطر 🇶🇦 (@QSL) June 1, 2019
إنتقل الى رحمة الله تعالى #محمود_صوفي لاعب المنتخب القطري #الغرافة #السد #المرخية و #العربي سابقاً
انا لله و انا إليه راجعون pic.twitter.com/6O8bLAacT8
رحم الله محمود صوفي نجم الكرة القطرية الذي فجعنا برحيله ، تغمد الله روحه الجنة وأسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون— أيمن جاده (@aymanjada) June 1, 2019
نعزي انفسنا في وفاة فقيد كرة القدم القطرية— خليفه بن حمد آل ثاني (@khm_althani) June 1, 2019
نجم منتخبنا اللاعب محمود صوفي
رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته pic.twitter.com/ZVf7nIsMhY
انتقل إلى رحمة الله تعالى لاعب #الغرافة السابق ومنتخبنا الوطني محمود صوفي— Al Gharafa SC (@ALGHARAFACLUB) June 1, 2019
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ pic.twitter.com/pK3ziz4Npy