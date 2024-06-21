"وصفهم بالهواة ولا تتحدثوا عن دعم الأندية" .. السبيعي يهاجم الاتحاد بسبب عقد جاياردو!

بعد إعلان لؤي ناظر عن قراره بإقالة المدرب جاياردو..

وجه الإعلامي الرياضي فارس السبيعي، رسالة نقد شديدة اللهجة ضد نادي الاتحاد، على خلفية عقد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، والذي بات قريبًا من مغادرة قلعة العميد.

وأكد لؤي ناظر، الفائز برئاسة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، عقب عمومية الخميس، أنه يعتزم إقالة جاياردو من تدريب الفريق، مبينًا أن الإدارة لديها ملف ثلاثة مدربين، وسيتم اختيار أحدهم قريبًا.

ورغم التباين في تناول قيمة الشرط الجزائي في عقد جاياردو مع الاتحاد، خلال وقت سابق، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن الشرط الجزائي يبلغ 30 مليون يورو، وهو رقم تاريخي إذا ما تم كسره، في العقد الذي يستمر حتى يونيو 2025.

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ونشر السبيعي رسالة، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، قال فيها "قيمة الشرط الجزائي في عقد مدرب نادي الاتحاد 30 مليون يورو، إذا رغب الاتحاد في إنهاء العقد من جانب واحد (تعادل 120 مليون ريال سعودي)، فإن حدث، فلا أريد أن أسمع عبارة الدعم غير متساوٍ، فالتعامل بطريقة الهواة مع العقود بدون أي التزام واحترام هدر مالي يجب أن يتوقف، احترام العقود يجب أن يكون العنوان الأبرز لأنديتنا في هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها رياضة كرة القدم في بلادنا".

وكان أنمار الحائلي، رئيس الاتحاد السابق، قد وجه انتقادًا لبرنامج الاستقطابات، بأن دعم الأندية لم يكن متساويًا خلال الميركاتو الصيفي الماضي، مضيفًا أن النادي طالب بإبرام عدد من الصفقات العالمية، مثل محمد صلاح وسيرخيو راموس وماركينيوس، قبل أن يجيب برنامج الاستقطابات بأن الميزانية لا تسمح بإتمام الصفقات.

وقدم الاتحاد موسمًا كارثيًا تحت قيادة المدير الفني مارسيلو جاياردو، خلال موسم 2023-2024، حيث خرج خالي الوفاض من كافة البطولات، والتي شهدت تمثيله للمملكة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بمدينة جدة، قبل أن يغادر من الدور الثاني، فضلًا عن الخسارة أمام الهلال في 7 مواجهات بمختلف البطولات، والتي تسببت في خروجه من نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وربع نهائي دوري أبطال آسيا، وكأس الملك سلمان للأندية العربية، وخسارة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، فضلًا عن احتلال المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، ليفشل في التأهل للبطولات الآسيوية خلال الموسم المُقبل.