وزير الرياضة المصري: نصحت صلاح بالرحيل عن ليفربول، ولكن!

اعترف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري بحَثه محمد صلاح الرحيل عن ليفربول وإكمال مشواره مع نادٍ آخر، خاصة في ظل انتهاء عقده صيف 2023 واهتمام أكثر من فريق بالحصول على توقيعه.

المفاوضات بين النجم المصري وناديه الإنجليزي لتجديد عقده متواصلة منذ عدة أشهر، وقد أكد المصادر المتابعة مؤخرًا وجود تقدم كبير فيها، وذلك بعد فترة من الشد والجذب والحديث عن طلبات مالية مبالغ بها من جانب صلاح ووكيله تُعيق استمراره بقميص الريدز.

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يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كان قد ألمح يوم أمس لقُرب التوصل لاتفاق مع صلاح حول تجديد عقده، إذ قال أن الحديث مستمر بين الأطراف المسؤولة وأنه سعيد بمسار المفاوضات.

أشرف صبحي قال خلال تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة اليوم الثلاثاء أنه تحدث مع صلاح بعد العودة من السنغال عقب خسارة بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 وطلب منه نسيان ما حدث وعدم الاهتمام بالحملات الممنهجة من البعض ضده.

وأضاف "تحدثت مع صلاح بشكل منفرد بعد العودة من السنغال، طلب منه نسيان أحداث اللقاء والتركيز على الفترة القادمة".

وعن وضعه اللاعب مع ناديه، قال صبحي "نصحت صلاح بالرحيل عن ليفربول واستكمال مشواره مع نادٍ آخر، لكنه يتجه حاليًا لتوقيع عقد جديد مع الفريق الإنجليزي".

تصريحات وزير الرياضة المصري وقبله المدرب الألماني تُعزز التقارير التي أكدت مؤخرًا وجود انفراجة كبيرة في المفاوضات ووجود فرصة كبيرة لتوقيع صلاح على عقد جديد خلال الفترة القادمة.