فيديو | ورط نفسه في أزمة جديدة .. تصرف مثير للجدل من مترجم مانشيني خلال مواجهة عمان!

أثار محمد الأمين؛ مساعد مدرب المنتخب السعودي والقائم بأعمال المترجم للإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للفريق، جدلًا كبيرًا بتصرفه خلال مواجهة عمان، ليلة أمس الثلاثاء.

الأخضر حقق الفوز أمام الأحمر بثنائية مقابل هدف وحيد، في افتتاح مشواره بكأس آسيا قطر 2023، إذ خطف الفوز في الوقت القاتل برأسية علي البليهي.

وعبر منصة "إكس" انتشر فيديو إبان تأخر الأخضر بهدف نظيف، فبينما كان مانشيو منفعلًا ويوجه تعليماته لأحد اللاعبين، كان الأمين يترجم حديثه مبتسمًا وبطريقة أقرب لـ"الكوميديا" منها لترجمة جدية لحوار انفعالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الفيديو فتح باب التشكيك في الأزمة التي تفجرت أول أمس الإثنين، والتي ادعى خلالها الإيطالي أن عدد من اللاعبين رفضوا الانضمام للمعسكر إلا بضمان مشاركتهم بشكل أساسي في المباراة، إذ ادعى البعض أن المشكلة في طريقة ترجمة الأمين للحوارات بين المدرب واللاعبين، خاصةً وأنه بالأساس لا يجيد اللغة الإيطالية بشكل تام.

يذكر أن الأخضر يتقاسم الصدارة حاليًا مع تايلاند برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، وإن كان الأخير يتفوق بفارق الأهداف، بينما ظل رصيد عمان وقيرغيزستان صفر نقاط.