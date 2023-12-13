ورطه أنشيلوتي.. كابوس بيلينجهام يفسد فرحة ريال مدريد في دوري الأبطال

رفض إراحة اللاعب رغم ضمان الصدارة

أنهى ريال مدريد دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالعلامة الكاملة، بعد الفوز على أونيون برلين (3-2) أمس الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة.

وخرج ريال مدريد سعيدا من المواجهة الختامية بدور المجموعات، حيث جاء هدف الفوز القاتل في الدقيقة 89 عن طريق داني سيبايوس.

وحصل بيلينجهام على بطاقة صفراء في الدقيقة 35، هي الثانية بدور المجموعات، بعد أن تلقى البطاقة الأولى في مواجهة نابولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا"، فإن المدرب كارلو أنشيلوتي رفض إراحة بيلينجهام، رغم ضمان التأهل في صدارة المجموعة، ما وضع الفريق في وضع "مربك" خلال الأدوار الإقصائية.

وحال حصل "جود" على بطاقة صفراء في ذهاب ثمن النهائي، فإنه سيغيب عن مواجهة الإياب، والأمر ذاته في دور الثمانية، إذ لا تلغى البطاقات، إلا مع نصف النهائي.

ويعد صاحب الـ20 عامًا الرجل الأساسي في ريال مدريد هذا الموسم، إذ سجل 16 هدفًا منذ وصوله الصيف الماضي من بوروسيا دورتموند.