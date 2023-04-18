ورطة لم تكن في الحسبان .. الاتحاد الأوروبي يهدد برشلونة بخطر جديد!

"يويفا" يهدد برشلونة بخطر جديد قد يدمر مشروع النادي الكتالوني..

رغم تصريحات جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني التي أشاد فيها بتعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مع قضية نيجريرا، وهدوء السلوفيني أليكساندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي في التعامل مع القضية، إلا أن "يويفا" يحضر مفاجأة غير سارة للفريق الكتالوني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن لابورتا يعرف بالفعل أن الأمر ليس كذلك، وأن المسار الذي يتخذه "يويفا" ليس له علاقة بأي حكم قضائي، وأن الأمر يتمثل في شروط محددة في قواعد المنافسات في أوروبا تحدد أهلية أي فريق للمشاركة.

الصحيفة أشارت إلى أن اللحظة ستأتي في يونيو المقبل، ويعلم برشلونة أن المشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا في خطر حقيقي.

"يويفا" فتح بالفعل ملفًا للتحقيق بشأن برشلونة منذ مارس الماضي، ويجري فيه التحقيق بشكل مكثف، لكن اختيار أو عدم اختيار فريق يخضع لإجراءات قانونية للمشاركة في المنافسات لا يحتاج إلى حكم.

ستأتي تلك اللحظة عندما تتقدم الفرق للمشاركة في مسابقات "يويفا" للموسم المقبل، وفي حالة عدم الاختيار، يمكن لبرشلونة اللجوء إلى الاستئناف وحتى الذهاب إلى المحكمة الرياضية، لكن القضايا المماثلة لا تدعو إلى التفاؤل من نادي برشلونة.

على أي حال، مع فتح الملف، فإن ما فعله "يويفا" هو تسريع التحقيقات وعدم الاضطرار للبدء بها في شهر يونيو، وربما يكون طلب برشلونة المشاركة في دوري أبطال أوروبا المقبل على المحك.