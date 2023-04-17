مباشر | مؤتمر جوان لابورتا رئيس برشلونة بخصوص قضية نجريرا واتهامات ريال مدريد

وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده جوان لابورتا رئيس برشلونة للرد على قضية نيجريرا واتهامات غريمه ريال مدريد..

خرج جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني في مؤتمر صحفي عاصف للرد على الاتهامات الموجهة إلى النادي بخصوص قضية نيجريرا، وتضامن غريمه ريال مدريد في القضية.

وقائع المؤتمر الصحفي، الذي انطلق في تمام الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت السعودية، 11:00 صباحًا بتوقيت مصر ننقلها لكم تباعًا لحظة بلحظة عبر "جول.كوم".

قضية نيجريرا

جوان لابورتا بدأ المؤتمر الصحفي مباشرة بالحديث عن قضية نيجريرا، وقال رئيس برشلونة في بداية حديثه: "قضية نيجريرا لا يجب أن تكون مسؤولية مجلس الإدارة الحالي، هذا النادي كان نموذجًا للعب النظيف وللقيم الرياضية العالية".

وأضاف: "لكن علينا أن نتحدث عن الفضيحة التي حدثت خلال الشهرين الماضيين لقد كنا نعاني من حملة عنيفة ضد سمعتنا، وليس لها أي أساس من الصحة".

وتابع: "برشلونة هو كيان يتبع القيم، نحب الفوز، لكننا بطريقة نحبها، نريد الفوز من خلال اللعب بشكل جيد وليس من خلال المساعدة التحكيمية، لدينا منتقدون يحاولون تقويض صورتنا ومكانتنا، لكنهم لم يحققوها أبدًا ولن يحققوها أبدًا. لن تمنع أي حملة تشهير برشلونة من الاستمرار في أن يكون مؤسسة مرجعية في الرياضة العالمية ومن أن يحبها ملايين الكتالونيين والأشخاص من بقية العالم".

وأردف: "لقد قلت بالفعل عندما ظهرت قضية نيجريرا أنها لم تكن مصادفة، لقد كلفت متخصصين ومكتبًا خارجيًا لإعداد تقرير، الآن لدي المزيد من المعلومات ويمكنني تأكيد أن نادي برشلونة لم يسبق له تنفيذ أي إجراء يكون غرضه أو نيته غش المنافسة للحصول على ميزة رياضية، ولم تتمكن وكالة الضرائب من إثبات أن المدفوعات التي تم دفعها يمكن أن تؤثر على أي نتيجة، ولم يتمكنوا من إثبات ذلك لأنه كان غير ممكن".

وأكمل: "الفواتير مفصلة عن طريق التحويل المصرفي وموثقة في حسابات النادي، لم تكن هناك نية لإخفاء أي شيء، التقارير الرياضية التي تم التكليف بها كانت شفافة".

وشدد رئيس برشلونة: "سيكون النادي هو الضحية إذا كان الأمر أن بعض الأشخاص الطبيعيين أو الكيانات الخاصة لديهم بعض الاهتمام في الاستفادة، سيكون برشلونة شخصًا متضررًا".

وتابع: "دعونا ندع العدالة تعمل، لها أوقاتها التي يجب احترامها، يجب إثبات الاتهامات أمام محكمة العدل، نحن نعيش في دولة القانون مع مبدأ افتراض البراءة الذي لم يكن لدى برشلونة، مع الإعدام خارج نطاق القانون بدون محاكمة ألقى باللوم علينا قبل أن يحكم علينا، هناك أشخاص أظهروا قدرًا كبيرًا من عدم المسؤولية بطريقة لا تطاق، في هذه القضية من الواضح ما يريدون أن يولد الطفل ميتًا".

هجوم على رئيس رابطة الدوري الإسباني وإشادة بـ"فيفا"

لابورتا قرر الرد على التصريحات العديدة التي أطلقها خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني قائلًا: "هنا أريد أن أذكر رئيس رابطة لا ليجا، أطلب منه إنهاء الجدل اللفظي الذي لا يفيد المنظمة التي يمثلها".

وأضاف: "على العكس من ذلك أود أن أشكر سلوك لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، وجياني إنفانتينو رئيس فيفا، وكل الذين انتظروا محاكمة القضية دون تعريض برشلونة للإعدام خارج نطاق القانون".

وأردف: "يريدون تدمير أحد أعمدة كتالونيا مثل نادي برشلونة، بعض مجالات القوة لا تؤيد أن النادي عبارة عن منصة كتالونية منفتحة على العالم".

وأكمل: ""ستواصل إدارتنا القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سمعة النادي ونحتفظ بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار، يمكن أن يكون التعويض الذي نطلبه فلكيًا".

لابورتا: ريال مدريد لطالما كان نادي النظام في إسبانيا واستفاد دائمًا من التحكيم

لابورتا تطرق خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن تضامن ريال مدريد في قضية نيجريرا، كونه أحد المتضررين في القضية، حيث شن رئيس برشلونة هجومًا عنيفًا وحادًا على النادي الملكي.

وقال لابورتا: "الكل يعرف أن ريال مدريد هو نادٍ مفضل تاريخيًا بأخطاء التحكيم، هو نادي النظام في إسبانيا.

وأضاف: "لمدة سبعة عقود، كان رئيس لجنة الحكام شريكًا سابقًا لمدريد أو لاعبًا سابقًا أو مديرًا سابقًا، لمدة 70 عامًا، أولئك الذين عينوا الحكام الذين اضطروا إلى تحقيق العدالة".

وأردف: "قضية نيجريرا ليست قضية فساد رياضي، يعتقد ريال مدريد أنه تعرض للأذى، إنهم من أضر بكرة القدم لعقود".

وتابع: "أن يظهر ريال مدريد هذا النهج في أفضل فترة لنادينا هو نكتة كبرى، ونأمل أن تكشفهم هذه المحاكمة".

وأكمل: ""لم يحدث ذلك عن طريق الصدفة، لم نرضخ للاتفاق الخاص بـ"CVC"، لكننا راهننا على المصالح الأخرى التي أفادتنا أكثر، ليس من قبيل الصدفة أن حدث هذا عندما بدأنا نتعافى، لقد تم تشجيع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الانضمام إلى إعدام برشلونة خارج نطاق القانون، وكأن ذلك صدفة عندما أظهرنا إرادتنا لتغيير المنافسة الأوروبية".

واختتم لابورتا حديثه قائلًا: "إنه أعنف هجوم ضد نادينا.، أطلب أكثر من أي وقت مضى أن يتحد جمهور برشلونة في الدفاع عن نادينا ونموذج ملكيتنا حتى لا يزعزعوا استقرارنا".

تدخل "يويفا" وإطلاق "السوبر ليج"

لابورتا، وفي الأسئلة التي وجهها الصحفيون له بعد نهاية حديثه، تطرق إلى تدخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في قضية نيجريرا، والحديث عن إمكانية طرد برشلونة من المنافسات الأوروبية بسبب القضية.

وقال رئيس برشلونة: "النادي لم يرتكب أي جريمة تذكر وسنواصل اللعب في أوروبا كالمعتاد، لا أعلم ماذا يدور في ذهن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه يضيف مزيدًا من النار للملف".

وأضاف: "يويفا يقوم بتصرفات ضد نادي برشلونة لأننا ندعم مشروع السوبر ليج. أليكساندر تشيفيرين باستثناء بعض التصريحات الأولية، اختار الحذر ولم يتدخل في القضية أكثر، وأنا أطلب منه التحلي بالمزيد من مسؤولية والحكمة عكس ما يقوم به تيباس".

وعن إمكانية الانسحاب من مشروع السوبر ليج قال لابورتا: "نحن ندعم السوبر ليج من أجل استقلالية الأندية، لا ندعم هذا المشروع من أجل ريال مدريد أو يوفنتوس، بل من أجل مصلحتنا".

وتطرق لابورتا للحديث عن مدى الضرر الذي حدث للعلاقة بين ريال مدريد وبرشلونة جراء قضية نيجريرا قائلًا: "على المستوى المؤسسي، فقد تعرضت لضرر، إنهم خصومنا ومنافسونا في الملعب، وهذا جيد على المستوى الرياضي، لكن بعد هذه الحملة فقد تعرضت العلاقة لأضرار لأنهم تصرفوا بشكل لا يناسب صورتهم التاريخية".

وعند سؤاله عن وضع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في القضية قال: "أود أن أفكر أن بيريز تعرض لضغوطات كبرى بشأن هذه القضية، هذا طبيعي بالنظر للمنافسة الكبرى بيننا وبينهم علي أن أتفهم هذا، لكنني لا أتقبله".