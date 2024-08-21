"أقول وداعًا".. إريكسون ينتظر الموت بعد تحديد الأطباء "موعد الوفاة"!

كلمات مؤثرة من المدرب السويدي..

تحدث المدرب السويدي سفين جوران إريكسون، المصاب بسرطان البنكرياس، في فيلم وثائقي عما يتوقعه من "الأشهر الأخيرة من حياته".

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، يعرف صاحب الـ76 عامًا، أنه لم يتبق لديه سوى القليل من الوقت، وقد اعترف بذلك بنفسه مع تشخيص إصابته بسرطان البنكرياس النهائي في يناير الماضي، وأكد الأطباء أنه "في أفضل الأحوال" سيكون لدى إريكسون عام واحد ليعيشه.

ومع ذلك، يقول السويدي في الفيلم المعروض على Prime Video، إنه ينظر إلى الموت ورأسه مرفوع: "حتى الآن أنا رجل سليم ومريض، إن القول بأنني لست خائفًا من الموت هو كذبة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "في بعض الأحيان يخطر ببالي، لكنني أحاول ألا أفكر في الأمر، الحياة هي أيضًا عن الموت، عليك أن تتعلم قبوله، آمل أن يقول الناس في النهاية، لقد كان رجلًا صالحًا، لكن لن يقول الجميع ذلك، لقد حظيت بحياة جيدة".

"أريد أن يتم تذكري كشخص إيجابي، حاول أن يفعل كل ما في وسعه، لا تندم على ذلك. ابتسم. شكرًا لكم على كل شيء، المدربين واللاعبين والجمهور. اعتنوا بأنفسكم واعتنوا بحياتكم. وعيشها! وداعا"، هكذا قال السويدي وهو يكشف أنه يريد أن يستريح في بعض المياه الهادئة في بلاده.

وختم: "الأطباء لا يعرفون كم من الوقت كنت هكذا، شهر أو سنة، الآن يمكنك خداع عقلك، انظر إلى الإيجابية في الأشياء ولا تنجرف وراء الشدائد، لأن هذه بالطبع أعظم محنة واجهتها على الإطلاق، لكن يمكنني أن أفعل شيئًا جيدًا بها".