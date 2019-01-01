واين روني يتهم لاعبي مانشستر يونايتد بالاختباء والخوف

واين روني يتحدث عن مانشستر يونايتد ومدربه أولي جونار سولشار

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال الهداف التاريخي لنادي مانشستر يونايتد واين روني إن لاعبي الشياطين الحمر يبدو عليهم الخوف ويختبئون من مواجهة الضغوطات والانتقادات.

وكان واين روني قد عاد لحضور مباريات مانشستر يونايتد لأول مرة منذ فترة بعد تولي المدرب النرويجي أولي جونار سولشار تدريب الفريق.

وحول ذلك، قال واين روني إن لاعبي مانشستر يونايتد يجب أن يكونوا أكثر شجاعة وجرأة في مواجهة ما يتعرضون إليه في الوقت الحالي.

وأضاف: "الوضع الطبيعي لمانشستر يونايتد لا يجب أن يكون كذلك، لذا فمن الطبيعي أن تشاهد الانتقادات في حق الجميع في وضع كهذا"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٧ مايو ٢٠١٩

وتابع: "سولشار يجب أن يكون أكثر قوة في التعامل مع مثل هذه المواقف، الأمر ليس على عاتق شخص دون الآخر، الجميع يجب أن يكونوا على قدر المسؤولية"

وحول لاعبي مانشستر يونايتد قال روني: "أشعر وأنهم يلجأون إلى الاختباء خوفًا من مواجهة الانتقادات، مثل هذا لن يقدم أي حل للأزمة"

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يذكر أن واين روني كان قد رحل عن مانشستر يونايتد بنهاية موسم 2017، والذي توج فيه الشياطين الحمر بالدوري الأوروبي مع جوزيه مورينيو.