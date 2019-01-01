واند تروي قصتها مع إيكاردي وتُقلل من الإنتر

تعيد فتح القصة من جديد..

ترى واندا نارا، زوجة ماورو إيكاردي ووكيلة أعماله، أن قرار انضمام زوجها إلى باريس سان جيرمان كان الأفضل له في مسيرته، معتبرة أن الفريق الفرنسي أكثر أهمية من فريقه السابق، إنتر ميلان.

إيكاردي رحل عن الإنتر بعد خلافات مع الإدارة والجماهير، ولكنه منذ أن انضم إلى البي آس جي وهو يقدم أداءً عظيمًا، حيث سجل 13 هدفًا حتى الآن خلال 16 مباراة خاضها في مختلف المسابقات.

واندا في تصريحات إعلامية قالت "عندما انضم ماورو إلى باريس سان جيرمان فهو انضم إلى فريق أفضل وأكثر أهمية من الإنتر. الجميع يعلم أن البي آس جي واحد من أهم الاندية في العالم حاليًا.".

"لديّ ذكريات رائعة في السان سيرو ومع الإنتر، وكما أقول دائمًا، أي مشجع حقيقي يُدرك أننا كُنّا في صف الإنتر وأن قرار الرحيل إلى باريس أتى حتى لا نخون الإنتر، حدث الانفصال برضا الجميع وبدون خيانة، ذهب ماورو إلى نادٍ لا يمكن أن يُقال له لا، وسارت الأمور جيدًا مع الإنتر حينها."

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كما تابعت ردًا عن إذا ما قد ينتقل زوجها إلى يوفنتوس بعد هذا الموسم "لا لا، ماورو موجود في باريس، إنه حاضر بقوة ويحرز أهدافًا مجنونة كعادته، الشيء الوحيد الذي يهمني هو سعادته، وهو بالفعل سعيد للغاية في باريس.".

في الوقت نفسه، تطرقت واندا للحديث عن قصتها مع زوجها السابق ماكسي لوبيز والتي تركته وتزوجت إيكاردي في النهاية، فقالت "أولًا وقبل كل شيء، أنا من تركت ماكسي ثم عدت إلى الأرجنتين وهناك سقطت في غرام ماورو، كان لديّ ثلاثة أطفال ومن الصعب أن أعود وأبدأ من جديد في الأرجنتين.".

وأتمت "بالنسبة لي، كان العثور على شخص مثل ماورو هامًا للغاية، لقد كان صغيرًا للغاية ولم يكن خياري فقط، لقد اخترته لأنه أحب أولادي بالفعل.".

"أعلم أطفالي أولًا أن تكون لهم شخصيتهم المستقلة، ابني الأصغر هو مشجع ليوفنتوس، بينما الكبير يشجع الإنتر حتى قبل أن يقابل ماورو، لا يمكنني أن أقول له ألا يرتدي قميص ماورو حتى لا يزعج ماكسي، أظن أن على ماكسي أن يكون فخورًا باختياري لشخص يحب أولاده."