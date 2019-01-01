توخيل: نيمار ومبابي يحبان اللعب معاً وكافاني سيغيب حتى العام الجديد

تصريحات المدرب توماس توخيل قبل مباراة لومان في كأس الرابطة الفرنسية

كشف توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن إصابة كافاني مهاجم الفريق واحتمالية غيابه حتى العام الجديد، متحدثاً عن العلاقة بين نيمار ومبابي في الفريق.

ويستعد باريس سان جيرمان لمواجهة، لومان مساء غد الأربعاء في الجولة الـ 16 من كأس رابطة الأندية الفرنسية.

نيمار: علاقتي مميزة بمبابي ولا نتنافس داخل الملعب

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي للمباراة: "مازال لدينا جلسة تدريبية قبل المباراة، ولكن سيغيب كافاني وكيمبيمبي، لدينا وقت حتى نحكم على إدريسا جاي وديالو".

وواصل: "نريد الفوز بجميع البطولات، ولكن علينا احترام لومان والمباراة، يجب أن نكون في قمة تركيزنا أثناء المباراة".

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن العلاقة بين ثنائي الفريق نيمار ومبابي وقال: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون مدرباً لمثل هؤلاء اللاعبون، كلاهما يعمل بشكل جيد للغاية ويحبون اللعب معاً وهذا مهم للفريق".

وعند سؤاله عما تغير في نيمار، قال توخيل: "لدينا علاقة جيدة معه، إنه سعيد الآن عليك أن تسأله هو، لقد عاد من الإصابة واكتملت لياقته البدنية إنه يحب كرة القدم، ويحب اللعب في فريق تنافسي مثلنا".

وشارك اللاعب البرازيلي مع باريس سان جيرمان هذا الموسم في 11 مباراة بمختلف المسابقات، تمكن خلالها من تسجيل ثمانية أهداف وصناعة ثلاثة.

وتطرق توخيل للحديث عن غياب كافاني وقال: "إنه مصاب شعر ببعض الألم العضلي، وهذا يكفي كي لا نجعله يشارك إنه خائف من التعرض للإصابة من جديد، ربما يكون أفضل شيء له الراحة والعودة مع بداية العام الجديد".

وعند سؤاله عن سوق الانتقالات للفريق قال ضاحكا: "إنه أفضل شيء يجب ألا أتحدث عنه، في الغرف المغلقة نتحدث كثيراً عن تلك الأمور، أنا سعيد بالفريق ولا يتوجب علينا القيام بأشياء كبيرة خلال سوق الانتقالات القادم".

باريس سان جيرمان يرفض مشاركة مبابي في أولمبياد طوكيو 2020

وأتم توخيل تصريحاته، بالحديث عن قرعة دوري أبطال أوروبا وقال: "في دور الـ 16 يمكن أن يحدث أي شيء، ستكون مباراة خاصة بالنسبة لي، لدي الكثير من الأصدقاء هناك في دورتموند لقد عشت هناك ثلاث سنوات رائعة".

وأسفرت القرعة عن وقوع باريس سان جيرمان مع بوروسيا دورتموند في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.