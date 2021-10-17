واندا تؤكد انفصالها عن إيكاردي وتغادر باريس

بعد أن نشرت السبت رسالة غامضة حذفتها لاحقًا، وقيامها بإلغاء متابعة الأرجنتيني ماورو إيكاردي والد ابنتيها، فرانشيكسا وإيزابيلا، أكدت سيدة الأعمال وعارضة الأزياء واندا نارا انفصالها عن مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

واندا نشرت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي رسالة ألمحت لخيانة إيكاردي لها، جاء فيها: "دمرت عائلة جديدة لأجل عاهرة!".

وأرسلت واندا إلى كير وينشتاين، المتخصصة في صحافة النميمة والمشاهير، لتؤكد لها انفصالها عن إيكاردي برسالة مقتضبة، جاء فيها: "لقد انفصلت".

كير وينشتاين قامت بمشاركة الرسالة التي أرسلتها لها واندا، لتتأكد الشكوك حول انتهاء العلاقة الطويلة بين واندا وإيكاردي.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن واندا اكتشفت خيانة ماورو إيكاردي لها مع ممثلة وعارضة أزياء أرجنتينية.

وبعد ساعات من عدم نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعد تأكيد انفصالها، عادت واندا من جديد، وشاركت مغادرة للعاصمة الفرنسية، باريس، برفقة ابنتيها الصغيرتين.

ولم تكشف واندا وجهتها الحالية بعد مغادرة العاصمة الفرنسية، لكن الأكيد هو أنها انفصلت عن إيكاردي بشكل كامل.

إيكاردي يغيب عن تدريبات باريس

ويبدو أن ماورو إيكاردي قد تأثر سلبًا برحيل شريكته عن فرنسا، حيث أكدت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الأرجنتيني غاب عن تدريبات ناديه صباح الأحد.

وأشارت الصحيفة إلى أن إيكاردي تأثر بشكل بالغ بقرار واندا مغادرة باريس مع أطفالهم، ويمر بحالة نفسية سيئة.

اقرأ أيضًا