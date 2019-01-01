والد نيمار: حاربنا من أجل عودته إلى برشلونة

وكيل اعمال نيمار يخرج عن صمته عقب نهاية فترة الانتقالات الصيفية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد والد البرازيلي نيمار، ووكيل أعماله أنهم بذلوا كل ما لديهم من أجل عودته إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الماضية.

وارتبط اسم نيمار، بالعودة إلى برشلونة قادماً من باريس سان جيرمان وكان حديث سوق الانتقالات، ولكن الصفقة فشلت في النهاية.

وقال والد نيمار في تصريحات صحفية: "البرازيلي يريد أن يكون موجود في المكان الذي يكون فيه سعيداً، وقد كان سعيداً جداً في برشلونة".

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وواصل: "عندما سأله أصدقاؤه في برشلونة هل يرغب في العودة، هذا لمسه من الداخل وشعرت بضعفه ورغبته في العودة".

وتابع: "لم يكن هناك شرط جزائي في عقده مع باريس، مما جعل الأمور صعبة، لقد حاربنا لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف، لقد قدمنا أفضل ما لدينا من أجله".