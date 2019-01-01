بيريز يوضح سبب فشل ضم ريال مدريد لنيمار وبوجبا

فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يوضح أسباب تراجع ريال مدريد في الموسم الماضي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عن أسباب تراجع ناديه في الموسم الماضي وعدم تحقيق أي بطولة بكل المشاركات التي ظهر فيها.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ماركا" وتطرق خلالها للخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريق السيدات لديهم أمام برشلونة هذا الأسبوع.

وقال بيريز: "فريق برشلونة النسائي هو الأفضل في الدوري الإسباني ووجدوا أنفسهم يواجهون فريقًا صعد لتوه من الدرجة الأدنى، سندعم الفريق في الفترة المقبلة".

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وأضاف عن الصفقات التي لم تتم مثل بول بوجبا ونيمار دا سيلفا: "عندما يكون الفريق الذي أمامك رافضًا لفكرة البيع فلا يوجد الكثير لتفعله".

وأكمل عن أسباب التراجع: "النجاح المتتالي جعلنا نفقد الحدة في المنافسة على البطولات وعلينا أن نتحسن، لقد قام هؤلاء اللاعبين وبوجود هذا المدرب بجعلنا أبطالًا من قبل وهم قادرون على تكرار الأمر من جديد".

جدير بالذكر أن الموسم الماضي كان كارثيًا على ريال مدريد حيث فشل الفريق في تحقيق الفوز بأي بطولة وودع كل المنافسات بشكل مبكر.